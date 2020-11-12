【流感高峰】陳肇始：小學生較具自理能力　現階段爆發規模細未需停課

▲ 流感踏入高峰期，陳肇始（左二）呼籲家長宜留意幼童較易感染上呼吸道相關疾病。（陳國峰攝）

本港一周內逾百間學校，爆發上呼吸道感染個案，食物及衞生局局長陳肇始、衞生防護中心總監黃加慶、教育局首席助理秘書長蘇婉儀、社會福利署助理署長葉巧瑜舉行跨部門記者會。政府決定全港幼稚園及幼兒中心，本周六（14日）起暫停面授課堂14天，至11月27日。陳肇始稱，會繼續監察本地情況，現時會先停課兩周，如情況惡化或無轉好，不排除會延長停止面授課程安排。

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被問及中、小學是否需要因應流感以至新冠肺炎疫情，需要停課；陳肇始稱當局留意到小學校舍的上呼吸道感染情況，相比幼稚園不算是大規模。她稱小學生年紀較大，較具自理能力；加上小學校舍分班上堂，較低風險出現廣泛感染。她強調會持續留意相關感染情況，以風險為本作出考慮，現階段才先讓幼稚園及幼兒中心停課。

陳稱當局會密切監察其他學校，倘錄爆發個案，不單會暫停面授課程，還會為學生採集樣本。在本地疫情未穩定情況下，政府會再作果斷決定。

蘇婉儀稱，教育局密切留意幼童健康，已盡快安排暫停面授課程，盼不會影響目前新冠肺炎疫情。政府稍後會發信及指示，告知學校如何處理。

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責任編輯：吳卓峰