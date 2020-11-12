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【嫲孫戀】80歲婆婆閃嫁35歲壯男強調是真愛　年輕20年奶奶力撐︰兒子快樂我快樂

親子 13:36 2020/11/12

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英國一名80歲婆婆閃嫁35歲埃及壯男，兩人強調是真愛，懶理外界批評。

真愛無分年齡界限！英國一名80歲婆婆去年透過社交網站facebook，結識了一名35歲埃及壯男，兩人認識4天後就決定閃婚，兩人數月前在埃及拉埋天窗，婆婆亦被丈夫說服信奉伊斯蘭教。兩人表示新婚生活充滿歡笑，壯男更強調自己不是為錢和國籍，只想每天和愛妻在一起。

據英國《每日郵報》及《Al-Watan》報道，英國80歲婆婆Iris Jones與小45歲的丈夫的Mohamed Ahmed Ibriham已簽紙結婚，Mohamed透露，兩夫妻的新婚生活充滿歡笑，得到極大的心靈慰藉，「我們常互相開玩笑。」

壯男強調自己不是為錢和國籍。（facebook圖片）

Mohamed表示，起初其家人反對婚事，在他堅持下說服了家人；又稱他帶Iris返屋企食飯「見家長」後，比Iris年輕20年的媽媽對新抱感到滿意。

我媽媽真的很喜歡Iris，即使有語言問題，他們也相處得很好。媽媽還對我說，只要我快樂，她就會快樂。媽媽想見到的，就是兒子能與他所愛的女人在一起。

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少夫辭工 婚前一家六口同住

新婚幾個月，Mohamed已成功感染Iris信奉伊斯蘭教。對於外界指責他為國籍和金錢呃阿婆，他強烈反對此說法，更不滿外界嘲笑和欺凌他們。

我不想要國籍，也不想要錢，現在最讓我感到舒適是我已婚的年輕人。我發現有人趁我失業時攻擊我，更斥我是異教徒、通姦者，但我甚麼也沒做過，令我感到震驚。

我們是真愛！（facebook圖片）

據報Mohamed原本與父母、兩名妹妹和一名兄弟，同住一間三房房屋。在認識Iris後，他便辭去焊接檢驗員的工作，揚言想有更多時間陪伴Iris。

離婚40年 2子年過50

離婚40年的Iris，育有分別54歲和53歲的兒子，兩兒都曾表示擔心媽媽受騙。Iris退休前曾是一名清潔工，居於價值約22萬英鎊（約2.3百萬港元）的平房，每星期領取200英鎊（約2,050港元）的養老金和傷殘津貼。

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Mohamed讚揚英國是美麗的國家，他表明不在乎到哪個國家生活，到埃及居住亦可，「我和Iris在世界任何地方都能一起生活。」

這段「嫲孫戀」在年初曝光後引起熱話，Iris更上電視台大方分享自己與愛郎的初夜，自言之前已長達35年沒有性生活，故此兩人的初夜相當激情，翌日她累到動彈不得。

更多「兩嫲孫」的相戀經過，即睇【下一頁】

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責任編輯︰林綺玲

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