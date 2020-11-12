【高先台灣三寶】三片共獲金馬獎16項提名　同志家庭愛情片《親愛的房客》催淚【有片】

▲ 《親愛的房客》

由高先電影發行的三部來自台灣電影，被譽為「高先台灣三寶」的《親愛的房客》、《怪胎》、《腿》，今日起陸續上映。打頭陣的有由準金馬影帝影后莫子儀、陳淑芳演出的催淚同志家庭愛情故事《親愛的房客》，今日（11月12日）香港感動獻映。《怪胎》將於11月19日上映，《腿》接續年末12月31日獻映。

第57屆金馬獎頒獎禮將在11月21日晚上舉行。「高先台灣三寶」合共榮獲20項提名，當中以同志家庭議題的故事《親愛的房客》強勢問鼎6大獎項，包括最佳導演（鄭有傑）、最佳劇情長片、最佳男主角（莫子儀）、最佳女配角（陳淑芳）、最佳原著劇本（鄭有傑）及最佳原創電影音樂（法蘭）。

▲ 《怪胎》

至於亞洲首部以iphone拍攝的愛情故事《怪胎》，同樣問鼎6大獎項，包括最佳新導演（廖明毅）、最佳男主角（林柏宏）、最佳女主角（謝欣穎）、最佳視覺效果（龔仲湘/苗天雨/嚴振欽）、最佳美術設計（吳忠憲）、最佳攝影（廖明毅）。

奇幻黑色喜劇《腿》亦殺入金馬問鼎4大獎項，包括最佳女主角（桂綸鎂）、最佳男配角（張少懷）、最佳原著劇本（鍾孟宏、張耀升）、最佳造型設計（許力文）。

▲ 《腿》

《親愛的房客》探討人性

《親愛的房客》探討同家庭、收養、老人等問題，在法律與人性之間作出批判《親愛的房客》故事講述在所有人眼裡，林健一 (莫子儀飾) 都是個正人君子。他全心全意照顧他的房東：一位患有糖尿病的老阿嬤周秀玉（陳淑芳飾）和9歲的小男孩王悠宇（白潤音飾）。

直到阿嬤過世，悠宇的叔叔立綱 （是元介飾） 返國奔喪，才發現這棟房子已經過戶給悠宇，而且林健一還收養了他。立綱懷疑健一謀財害命，報警展開調查，才發現林健一根本不是外表所表現的正人君子……

▲ 《親愛的房客》

《親愛的房客》表面上是套懸疑片，實際上是華人同志電影的里程碑。隨著台灣2019年5月17日通過同性婚姻立法，在立法後的一周年，《親愛的房客》更深入地探討同志家庭的法律界線，更拷問收養、病患老人等問題，令觀眾反思法律與人性的對立。層次之高，無疑成本屆金馬獎最佳劇情長片的大熱門。

男主角莫子儀在本屆台北電影獎榮獲最佳男主角，而在台稱被譽為「國民阿嬤」的陳淑芳是著名的甘草演員，二人演技爆棚震撼觀眾。他們在《親愛的房客》飾演一對房客和屋主，關係撲朔迷離，但當謎底翻開後，不少台灣觀眾哭成淚人。