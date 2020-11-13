【染髮意外】女子漂染頭髮7小時後頭皮流膿　疑用過量藥水灼燒毛囊或致永久損傷

▲ 一名女子漂染頭髮7小時後頭皮流膿，疑用過量藥水灼燒毛囊所致。

染髮卻恐致毛囊永久損傷，內地一名24歲女子近日前往髮型屋染髮，經歷7個多小時漂染後，頭皮出現水泡並開始流膿。女子求診時獲醫生告知，或是因為染髮時使用過量藥水，灼燒毛囊及頭皮皮膚，很有可能對毛囊造成永久性損傷。

據內地媒體《紅星新聞》報道，四川成都一名24歲吳姓女子，每年都會染一兩次頭髮。上個月5日下午5點，她和親友一起到金牛區一間髮型屋，由於她打算染淺色，過程中需先把頭髮整體漂白。

點擊睇女子染髮後頭皮受損情形：

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在漂色過程中，她未有感到不適，一直到晚上9點，髮型師開始為她的頭髮上色。染髮劑一抹上頭皮，她就感到火辣疼痛，手腳發抖，喘不過氣，但髮型師說有點痛很正常。一直到凌晨12點多，她完成漂染後感到頭皮疼痛發紅，而職員跟她說休息下就好。

後來，她的頭皮持續發麻脹痛，摸起髮根有些很硬，開始起水泡流膿。於是她在6日早上到醫院求診，醫生說她的情況很嚴重，但不是過敏所致，為她處方消炎藥。而之後她的症狀加重：

發低燒，眼睛充血，不能見光，刺痛感一直讓人流眼淚。

其後她前往皮膚病醫院求診，經外敷和內服藥，流膿情況已有改善，頭皮開始大面積結焦。吳姓女子向髮型屋追究，但負責人認為她是皮膚過敏，回應是正常情況，過幾天就好了。

為此她非常氣憤，並引述醫生說法指：「可能是藥水使用過多，灼燒毛囊及頭皮皮膚，很有可能對毛囊造成永久性損傷。」最終髮型屋願意賠償醫藥費及染髮費合共人民幣576.89元。

留意染髮劑成份

不少人都會有染髮習慣，部分愛美人士或會DIY染髮，但究竟如何判別染髮劑是否安全？根據本港《藥劑業及毒藥條例》規定，染髮產品包裝上須標示常見的致敏物質成為和含量，點擊睇下圖：

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責任編輯：羅嘉欣