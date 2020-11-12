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【為母則強】12周產檢發現雙胞胎一個是唐氏　5孩媽拒減胎堅持：孖仔不能少

育兒經 14:42 2020/11/12

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即使知道其中一名孖仔是唐氏，媽媽仍拒減胎，堅持一個都不能少。

當媽媽感受到胎兒在腹中一天一天成長，當然捨不得捨棄孩子。美國一名37歲媽媽，產檢時發現肚子裡的雙胞胎兒子，其中一個是唐氏寶寶，儘管醫生極力說服她拿掉，並向她保證會保住另一個孩子，但她仍堅決要把兩名兒子都生下來。

據外國媒體報道，37歲的Lizeth Breaux原本已育有3名子女，去年再度懷孕，並於今年1月誕下雙胞胎兒子，分別是Andre及患有唐氏綜合症的August。

Lizeth堅持誕下孖仔，成為5孩媽媽。（IG圖片）

發現孖仔一個是唐氏

Lizeth憶述，在懷孕12周時做產檢，已發現August患有唐氏症，當時她非常震驚，每天情緒起伏都很大，

有時我覺得可以接受這個事實，有時卻很擔心他的未來，我很害怕，醫生告訴我們未來兒子跟我們的日子都會很艱辛。

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醫生力勸她拿掉August，並強調不會影響另一名孩子，Lizeth認為，醫生只集中在August的缺失，以及他的病情會令父母的生活變得艱難，但她深信，August只是有些併發症的普通孩子。

堅持誕下雙胞胎

即使到懷孕8個月產檢時，醫生發現August已停止增長，甚至應該無法存活下來，Lizeth都從未失去信心，還告訴醫生，只要August心臟仍然跳動，就不要再說要打掉他，或他做不到這類負面說話。

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在August出生後，雖然出現一些呼吸問題，但沒有醫生預期的心臟病，其他部位亦很健康。Lizeth深知全家都會面對艱辛的漫漫長路，但她非常愛自己的孩子，也不後悔自己的決定。

媽媽足夠強大能迎接各種挑戰，不要違背自己的心志。

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責任編輯：王明芳 

懷孕 生育 家庭關係 育兒心得 兒童健康 家庭教育 唐氏綜合症

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