【口腔護理】5歲女童長出雙排牙齒要拔牙 食物剪得太碎少咀嚼或會致雙排牙

▲ 5歲女童長出雙排牙。

換牙是每個小朋友必經的發展階段，本港有5歲女童長出雙排牙齒，媽媽擔心會影響牙齒成長及美觀，特意到女兒到牙醫拔牙。究竟為甚麼會長出雙排牙齒？如果長出雙排牙齒，如何處理呢？

近年愈來愈多小朋友有雙排牙的情況，根據衛生署資料，小孩子約在5至6歲開始換牙，若下頜的恆門牙在乳門牙背後長出，形成重疊牙，即俗稱的「雙排牙」。一般來說，乳齒會因為牙根收縮而變得鬆動，跟着自然脫落，這是正常現象，不會影響恆齒的生長，所以不一定要拔掉鬆動的乳齒。

至於為何會出現雙排牙？有牙醫指出，原因是因為小朋友長期吃精緻或流質食物，喜歡吃湯飯或吃粥，爸爸媽媽將食物剪得很碎導致，導致小朋友很少咀嚼或不愛食物有關。

本港牙醫則表示，不排除飲食習慣影響孩子出現雙排牙的情況，但幼童出現「雙排牙」的其中一個主要因素是幼童顎骨太小。

牙與牙之間缺乏足夠的縫隙讓恆齒長出，原有乳齒位置的空間亦不足，恆齒唯有從後排長出，原有乳齒的牙腳收縮得不好，致乳齒未能脫落，形成「雙排牙」。

到底雙排牙會否對孩子造成不良影響？乳牙滯留導致新生恆牙位置方向異常，甚至無法萌出，對孩子頜骨發育、咀嚼效果、口腔衛生、面部美觀都會造成影響，也不利於牙齒清潔衛生，容易形成牙垢和牙結石，而導致口臭，甚至誘發齲齒、牙髓炎、根尖周炎等口腔炎症性疾病。

本港牙醫認同，乳齒滯留或會令牙齒長得不齊，影響面部美觀。不過，他指出雙排牙不會維持很長時間，一般只有數月至半年左右，只要注意清潔，相信對口腔健康影響不大。

即使沒有雙排牙，如果刷牙刷得不好，不注意口腔清潔，同樣會有壞牙情況。

責任編輯：王明芳