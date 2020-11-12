【流感疫苗】新手媽媽產後打流感針　隔日發高燒急性心肌炎命危

▲ 新手媽媽產後打流感針，隔日發高燒急性心肌炎命危。

踏入冬季流感季節，不少人接種流感疫苗，惟台灣一名28歲新手媽媽，產後不久就接種賽諾菲流感疫苗，豈料翌日發燒至攝氏38.5度，一度倒地休克，求醫證實急性心肌炎病危，目前

裝人工心肺苦等換心續命。

綜合台媒報道，該名28歲女子，今年9月6日誕下孩子，經醫生評估後，10月5日接種賽諾菲流感疫苗，豈料隔日發燒到38.5度，更一度倒地休克；10月9日送到當地醫院急症室，裝上人工心肺及洗腎，院方一度發出病危通知；10月12日轉院治療，判定為急性心肌炎。

該名新手媽媽家人稱，之前接種流感疫苗死亡個案，疾管署公開指出該個案有慢性病，但該名28歲新手媽媽本身並無慢性病史，不解打完疫苗後，為何會出現急性心肌炎，斥責通報疾管署後，對方沒有正面回應，亦無檢驗報告。

家人又稱，該名新手媽媽的孩子才出世2個月，本因享受初為人母的喜悅，不料現在只能在加護病房等待換心延續生命，若沒進行換心手術，女子的腎肺肝都會壞死，期望當局可給予合理交代。

根據台灣衛生福利部疾病管理署（疾管署）的資料，有5類人不適宜接種流感疫苗：

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責任編輯：羅嘉欣