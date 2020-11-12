【流感高峰】幼稚園停課媽媽群組相約去主題公園　港媽感嘆：自私比細菌更可怕

▲ 幼稚園停課，主題公園卻逼爆人。

新冠肺炎疫情仍未緩和，本地多間學校相繼爆發上呼吸道感染，短短4日便有超過1,500人受影響，教育局決定周六開始暫停幼稚園面授課程14天，希望能減低幼童感染的風險。兒子就讀幼稚園K2的港媽表示，自己支持教育局停課，減少幼童接觸而染病的風險，但其學校群組卻有媽媽，得悉停課後立即相約帶子女去主題公園玩樂，令她不禁大嘆：「人性自私比病毒更加可怕」。

從9月復課到11月即將再次停課，家長與小朋友彷彿進入「無限輪迴」，剛適應新學期的面授課程，又要暫時停課。衞生署指，本周截至昨午短短4日，便錄129宗校舍爆發上呼吸道感染個案，大部分為幼稚園和小學，有1,540人受影響。

陳肇始今天在記者會上表示，截至今日（12日）上午9時，本港錄得171宗上呼吸道，逾1900名人士受影響，當中101宗涉及幼稚園、幼兒院或幼兒中心，情況令人憂慮，考慮上呼吸道感染情況，強制戴口罩外，幼兒的自理能力較弱，仍然廣泛爆發，而爆發的院校中，暫時未有新冠肺炎確診個案。

衞生署署長陳漢儀也呼籲，留意到市民近期有不少家庭聚會和活動，呼籲家長不應帶學童往人多聚集的地方。不過，有港媽表示，自己兒子就讀的幼稚園近日也有同學因身體不適而請假沒有上學，很多家長都在媽媽群組裏議論紛紛，要求教育局停課，豈料教育局宣佈停課後，媽媽群組突然熱鬧非常，不少媽媽立即相約帶子女到主題公園遊玩，令她大感愕然，

呢頭話要爭取停課，停課後，呢班媽媽卻約埋帶子女周圍去，好自私！

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該名港媽表示，考慮到兒子的健康問題，她也支持暫時停止面授課程，但卻擔心很多家長不自律，帶子女周圍去人多聚集的地方，同樣也會感染到細菌，令停課的期限無限延期，

最緊要要自律，如果大家都乖乖地留在家中，減低傳染的機會率，相信好快都可以正常返學，但有些媽媽擔心學校有細菌，但卻不怕補習社、主題公園這些人群聚集的地方有病毒，好荒謬。

她指，她明白家長購買了全年入場票，趁停課的空檔物盡其用，帶子女到主題樂園遊玩，小朋友在遊玩過程會到處亂摸，也會在人多的餐廳脫下口罩食飯，無疑會大大增加感染的風險，希望大家都學會自律。

責任編輯：王明芳