【港大藏屍案】死者頸部受壓致腦部缺氧　法醫估計數分鐘內可斃命

▲ 法醫林衛國今於高等法院作供。（楊詠渝攝）

香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室案今（12日）於高等法院續審。為死者驗屍的法醫今供稱，死者死因是頸部受壓，而頸部受壓可引致血管阻塞，以致腦部缺氧，通常於數分鐘內可斃命。法醫又指雖然死者身上未見遭扼斃常見的斑點，但不排除她被扼斃的可能性。

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

法醫林衛國今供稱，據知警方發現藏有死者屍體的木箱時，已有啡色液體從木箱滲出，而由於屍體被藏於行李篋內，因此屍體上未有發現太多屍蟲。林續指，死者頸上纏有兩條電線，頸部左後方有磨損，而估計死者的死亡時間為2018年8月28日發現屍體當天的約10天前。

林又指，通常被扼斃的死者屍體上會出現斑點，而本案死者身上並無發現斑點，但不能排除她遭扼斃的可能性。林總結死者的死因為頸部受壓，而頸部受壓可引致血管阻塞，以致腦部缺氧，通常於數分鐘內可斃命。

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記者：楊詠渝