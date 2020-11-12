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【流感高峰】政府宣布幼稚園及幼兒中心在星期六起暫停面授課堂14日

社會 14:05 2020/11/12

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政府宣布幼稚園及幼兒中心在星期六起暫停面授課堂14日 。

本港天氣持續轉涼，一周內逾百間學校爆發上呼吸道感染個案，食物及衞生局局長陳肇始、衞生防護中心總監黃加慶、教育局首席助理秘書長(幼稚園教育)政策支援蘇婉儀、社會福利署助理署長(康復及醫務社會服務)葉巧瑜舉行跨部門記者會。

陳肇始指出截至今日（12日）上午9時，本港錄得171宗上呼吸道，逾1900名人士受影響，當中101宗涉及幼稚園、幼兒院或幼兒中心，情況令人憂慮，考慮上呼吸道感染情況，強制戴口罩外，幼兒的自理能力較弱，仍然廣泛爆發，而爆發的院校中，暫時未有新冠肺炎確診個案。詳情即看：【下一頁】

她表示考慮有關情況，以及幼兒中心較多群體活動。政府宣布幼稚園及幼兒中心在星期六起暫停面授課堂14日，直至11月27日，希望可以減低傳播風險。呼籲學童有發燒、咳嗽等病徵就不要上學，同時建議長者、幼童盡早接受注射流感疫苗。

被問到為何不要求即時暫停面授課堂，陳肇始指出一直監察學校的爆發情況，今年由於有新冠肺炎疫情，擔心出現病毒重疊的情況，而學校也努力處理情況。

衞生署指本周截至昨午短短4日，便錄129宗校舍爆發上呼吸道感染個案，大部分為幼稚園和小學，有1,540人受影響。包括昨晚公布再有9間學校爆發，遍布港九新界及離島區，包括6間幼稚園暨幼兒中心、幼稚園，另有3間小學，共有259名學童出現病徵，大部分有咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，部分人曾發燒。不過，衞生防護中心檢驗指有病徵學童大部分為感染鼻病毒和腸病毒，詳情即看：【下一頁】

因擔心學童或感染新冠肺炎，署方會向爆發學校派發樣本瓶以檢測，並要求停課不少於3日。衞生署署長陳漢儀昨日指市民近期有不少家庭聚會和活動，呼籲家長不應帶學童往人多聚集的地方。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：伍瑋瑋

 

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