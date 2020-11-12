【流感高峰】171間學校爆上呼吸道感染涉1900學童　近6成屬幼稚園和幼兒中心

▲ 陳肇始公布，截至上午9時，累計171間學校爆發上呼吸道感染。（陳國峰攝）

天氣轉涼，不少學校相繼爆發上呼吸道感染，過去一周逾百間學校爆發感染。食物及衞生局局長陳肇始、衞生防護中心總監黃加慶、教育局首席助理秘書長(幼稚園教育)政策支援蘇婉儀、社會福利署助理署長(康復及醫務社會服務)葉巧瑜舉行跨部門記者會。

陳肇始今日（12日）表示，截至上午9時，累計171間學校爆發上呼吸道感染，當中101宗、近6成涉及幼稚園、幼兒院或幼兒中心，累計逾1,900名學童受影響，情況令人憂慮。她又指，學童即使強制戴口罩外，但幼兒的自理能力較弱，上呼吸道感染仍然廣泛爆發，而爆發的院校中，暫時未有新冠肺炎確診個案。

陳肇始公布，全港幼稚園和幼兒中心暫停面授課堂14天，最快星期六起實施。詳情即看：【下一頁】

流感和感冒的病徵相似，很容易被人混淆，但事實上兩者截然不同。若幼童出現高燒、咳嗽、流鼻涕、肌肉痛等病徵，家長切勿輕視和鬆懈，應盡早帶子女求醫。詳情即看：【下一頁】

黃加慶指，衞生防護中心一直有機制監測傳染病爆發，包括學校、院舍等，今次爆發相對來得急，在10月底至11月初才開始收到通知，個案數目和感染人數上升速度快。他指，自從有新冠肺炎疫情後，大家對呼吸道感染的意識和警覺提高不少，認為有需要加強社區距離措施。

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記者：陳子謙