【流感高峰】流感高峰期逾1900人染病　一文睇清流感症狀+潛伏期

▲ 流感高峰期逾1900人染病，一文睇清流感症狀+潛伏期。

流感高峰期將至，近日亦有不少學校相繼爆發上呼吸道感染，累計逾1900人感染。小朋友抵抗力較低，不少家長都會擔心子女受感染。流感和感冒的病徵相似，很容易被人混淆，但事實上兩者截然不同。若幼童出現高燒、咳嗽、流鼻涕、肌肉痛等病徵，家長切勿輕視和鬆懈，應盡早帶子女求醫。

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1.病源

流行性感冒簡稱流感（influenza，簡稱flu），是一種高傳染性病毒引致呼吸道感染的疾病，病毒共分甲、乙、丙型三種。

一般而言，本港最普遍的流感多為甲型H1N1及H3N2，流感高峰期通常在1至3月及7至8月期間。

2.病徵

徵狀通常較感冒嚴重。要知道是否患上流感，通常要經醫生作臨床診斷，檢查患者有否出現以下較常見的症狀，包括﹕

發燒（通常是高燒，即攝氏38.5度或以上）

頭痛、

極度疲累

乾咳

喉嚨痛

流鼻涕或鼻塞

肌肉痛

兒童或會肚瀉及嘔吐

據《Frontiers in Public Health》的研究，一般而言流感症狀的出現順序如下：

3.潛伏期、傳染期：

流感病毒潛伏期通常是1至3日，而患者可在病發前約1天至病發後5至7天內感染他人。而幼兒或免疫功能嚴重受損人士的傳染期甚至會更長。

4.治療方法

由於流感由病毒引起，服用抗生素並無療效。除非出現細菌感染的併發症，否則無需服食抗生素。

人體本身有免疫能力，一般只須服用如退燒藥、咳藥水或收鼻水藥，紓緩不適，大部分患者會在一星期內自行痊癒。

不過，流感患者有可能出現併發症，如支氣管炎、肺炎、慢性疾病惡化等，嚴重更可導致死亡。

患者應盡早找醫生求診外，亦要有足夠的休息，多喝水、進食有營養和容易消化的食物，另外切勿忘記戴上口罩，以防感染他人。

5大接種流感疫苗Ｑ&A

為預防季節性流感，不少專家呼籲民眾及早接種流感疫苗，TOPick整合了5大流感疫苗Ｑ&A：

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近日屢傳接種疫苗後出現副作用的新聞，南韓早前出現多宗接種流感疫苗後死亡個案。當地免費接種計劃及自費的疫苗來自多間藥廠，當中包括法國藥廠賽諾菲（Sanofi）。

衞生署署長陳漢儀指出，本港亦有使用法國藥廠Sanofi的疫苗，但並非涉事批次。食衞局局長陳肇始陳肇始表示，香港並沒有入口韓國製造的疫苗，而所有在港使用的疫苗都經過註冊，有品質保證。

【同場加映：營養師推介食物提升免疫力、抵抗流感】

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責任編輯：沈佩珊