夥重犯搶劫550萬鑽飾　內地漢潛逃逾年被補認罪囚7年

▲ 被告於高等法院承認兩項搶劫罪。（資料圖片）

曾干犯搶劫及誤殺等多項嚴重罪行、被判終身監禁的重犯，獲假釋4年後重蹈覆轍，夥同內地漢於2018搶劫約550萬鑽飾後被擒，早前已被判囚56個月。同案內地漢潛逃逾1年，來港時被捕，被揭涉14年前街頭劫途人，今(12日)於高等法院承認兩項搶劫罪，被判監共7年。

被告覃樂武(52歲)，今承認兩項搶劫罪，控罪指他於2006年12月1日，在將軍澳清水灣道大埔仔村搶劫1名男子現金1,000元及兩部價值總值1,000元手機。另於2018年5月23日，聯同何東成於尖沙咀太子珠寶行劫去6件價值約550萬元的鑽飾。

代表律師求情指，被告並非搶劫鑽飾案始作俑者，他只是愚蠢地跟隨犯案。代表律師指同案被告何東成案底纍纍，並於違反監管令期間犯案，本案被告則不涉任何加重判刑因素。暫委法官考慮案情及求情後，判監共7年。

案情指，被告於2019年11月26日入境時被捕，被告因涉及搶劫鑽飾案而被通輯，經核對指模後，發現與2006年搶劫途人案有關。搶劫途人案發生於2006年12月1日晚上，男事主於大埔仔村一停車場被兩名男子搶劫，事主遭硬物及刀指嚇，並被帶到棄置貨櫃場被告綑綁手腳及以膠紙封口，被搶去手機及現金。

警誡下被告稱與來自深圳的友人一同搶劫後前往用膳，事後對方取去所有財物，被告亦與對方失去聯絡。

及至2018年5月23日，被告與何東成進入涉案珠寶店，當時店內約有20名職員及顧客，搶去共6件鑽飾。何於5天後被捕，並被起回所有贜物。警方其後發現1張八達通卡記錄，證實被告於案發後翌日經羅湖離境。

被告於2019年11月26日入境時被捕，警誡下被告稱經友人介紹下認識何東成，何其後同意一同搶劫，事成後獲酬。被告稱於案發日與何會合後，換上帶備衣服、帽及面罩後進入珠寶店。被告承認當時持刀負責恫嚇他人，事後他逃後內地，並沒有再見到何，亦沒有收到任何報酬。

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記者：林育慧