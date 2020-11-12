【星二代】美魔女翁虹13歲女兒靚樣曝光　遺傳母親基因被讚似鍾欣潼【多圖】

▲ 翁虹13歲女兒曝光。

現年52歲的亞姐冠軍翁虹，可說是美魔女代表。翁虹跟第二任丈夫育有一女劉蒔（Crystal），近日翁虹因工作未能返家陪女兒過生日，因此在社交平台發布母女合照，遙祝愛女生日快樂，不少網民大讚翁虹女兒Crystal樣貌標緻，更指有幾分似「阿嬌」鍾欣潼。

近年轉戰內地發展的翁虹，女兒早前13歲生日，成為母親的翁虹卻因工作關係未能陪伴，翁虹日前在微博貼上女兒多張靚相，留言：「你已經是一個13歲的大孩子也絕對的青春美少女了！」

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▲ 翁虹讚女兒似足小美人。（取自微博）

翁虹盼女兒快樂一輩子

不少網民甚為認同翁虹所說，大讚Crystal仙氣迫人，比起幾年前，Crystal長大少，擁有一把烏黑秀髮，眼睛大大瓜子臉，皮膚白晢，尤如美少女，遺傳了媽媽翁虹的優良基因。

翁虹又寫下對女兒的期盼：「媽媽衷心祝願你健康平安快樂的長大！媽媽對你最多的期許和祝福，就是希望你要開心快樂一輩子！無論未來你的人生經歷了什麼開心與悲傷、困難與挫折或挑戰，都要勇敢堅強的面對！記得爸爸媽媽永遠是最愛你的兩個人，不會因為任何的事情而改變！」

▲ 女兒遺傳了翁虹基因。（取自微博）

畢業於香港演藝學院舞蹈科的翁虹，於89年參加亞姐奪冠而入行，她曾是亞視紅極一時的花旦，獲公司力捧出演不少劇集，為突破事業瓶頸，於90年代以性感形象接拍多部三級片，包括《擋不住的瘋情》、《滿清十大酷刑》等。

其後她加入無線，於短短8年間也演過一些經典劇集，包括《狀王宋世傑》、《金裝四大才子》，當中最令人難忘是於《大唐雙龍傳》演胡定欣師父兼大反派「祝玉妍」。

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主張家庭行善

翁虹有兩兩段婚姻，2003年她與拍拖8個月的大西洋賭場副總裁伍偉傑閃婚，惟婚姻維持不到兩年便離婚。至2006年她邂逅富商劉冠廷，二人拍拖6個月便閃婚，汲取上次教訓，她婚前簽署了協議書，至07年翁虹誕下一女，婚後的她享受家庭生活。

翁虹近年積極參與公益慈善活動，人生已走一半的她想回饋社會，其做人格言是「幫助別人就是幫助自己」，除了到醫院探訪外，自女兒劉蒔6歲開始，翁虹便帶女兒到孤兒院探訪。

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主張「家庭慈善」的她喜歡身教，她曾說過：「我覺得至少我的孩子是正直和善良，這一點我就很欣慰。」