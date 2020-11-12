為鼓勵員工赴中國出差　蘋果每日給予$3900獎金

▲ 為鼓勵員工前往中國公幹，蘋果除了提供酒店住宿及交通補貼外，更另發動銀彈攻勢，開始向派往中國並在當地工作的美國員工每天發放500美元（約3900港元）獎金。

新冠肺炎疫情爆發，打亂了不少公司派員出外的公幹計劃，影響不少涉及跨國業務或交易的企業。作為科技龍頭企業的蘋果（Apple），在全球各地都有業務，出差對業務可謂必要。

近日外國科技網站9To5Mac報道指，蘋果早前因新冠肺炎，曾一度實施員工商務旅行限制。令蘋果美國工程師無法到中國與當地代工企業會面，產品生產流程受限制，更導致iPhone12 延遲推售。

隨著中國內地疫情逐漸緩和，蘋果在夏季已開始派遣多名美國員工前往中國工作，其後在9月份也向該企的製造與設計人員，發送商務旅行計劃的電子郵件，並指在10月開始派人前往中國，處理業務。

不過，以往蘋果員工出差大部分只為期10天，但現時員工需要停留6周，主要是因為員工需先接受14天的隔離檢查，不禁另許多員工都卻步。為鼓勵員工前往中國公幹，蘋果除了提供酒店住宿及交通補貼外，更另發動銀彈攻勢，開始向派往中國並在當地工作的美國員工每天發放500美元（約3900港元）獎金。

事實上，蘋果一向都被譽為「公幹使費超闊綽」。據資料顯示，蘋果員工每年乘搭商務客位公幹，平均就花費1.5億美元（約11.7億港元），而航空公司更會每日預留由三藩市飛到上海的50個商務客位予蘋果員工。只計算這條航線，蘋果就需要每年花費接近3500萬美元（約2.73億港元），相當豪爽。

責任編輯：曾曉汶