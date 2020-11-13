明輝集團 高瞻遠矚　引領環保可持續潮流

作為世界一流的酒店用品品牌，明輝集團乃首家在香港聯合交易所主機板上市的中國酒店用品公司（3828.HK）。明輝集團副總裁兼任執行董事程俊華自2006 年加入集團以來，一直協助集團的生產運作，並積極參與集團的業務及產品開發，帶領集團團隊，將集團打造成為更具競爭力的品牌。



明輝集團成立於1980 年，30 多年來一直為國際知名酒店品牌、航空公司、酒店行業和個人護理行業提供卓越的服務，並在大灣區創造了3,000多個就業機會。作為家族企業二代，程俊華於2006年加入集團後，一直引領集團在多元化道路上堅持可持續發展，當中包括自主品牌的創新，通過可持續評估解決問題，並與戰略合作夥伴聯合，為全球客戶提供卓越的產品和服務等。



持續創新 獲頒業界多個認證與獎項

儘管明輝集團在酒店用品市場上卓有成就，但憑着程俊華獨到的國際視野和前瞻性思維，他於多年前已追求可持續產品的創新，領導集團投入各類5星級環保產品的研發和生產。包括斥資過百萬投入節能降耗項目，並通過與合作夥伴的一對一合作，成功開發多款潮流環保產品綫，為日趨成熟的環保產品市場提供更多的選擇。

▲ 酒店業界第一款固體環保洗髮皂。

憑藉對綠色可持續發展的不懈追求，程俊華成功帶領集團獲得多個環保認證和獎項，包括：國際環境管理體系ISO 14001:2015 (E)、化妝品良好操作規范ISO22716;醫療器械質量管理體系ISO13485:2016;GMPC-US;歐盟ECOLABEL、ECOCERT天然和有機化妝品標準認證、香港環境卓越大獎、中國最佳綠色酒店用品供應商、亞太區最佳酒店用品供應商，以及最佳低碳供應商傑出貢獻獎等。

▲ 明輝集團副總裁兼任執行董事程俊華多年來帶領集團獲得多個獎項。

心懷熱愛 成就一個有溫度的品牌

在專注集團本業發展的同時，因見新冠肺炎疫情影響着大眾的工作和生活，程俊華再次發揮其傑出的領導能力，並展示回饋社會的赤子之心。2020年1月，他帶領團隊迅速研發並推出了一系列消毒防疫產品，並為集團品牌Pasión泊純進行升級煥新。



高質而實惠的生活潔淨用品品牌Pasión泊純，是憑創新的技術為市民提供高品質且經濟實惠的生活防護和清潔產品，幫助廣大市民抵禦病毒的侵襲。Pasión的產品目前已獲得國際知名機構的認證及測試，包括經過世界領先認證機構SGS的測試，以及獲得香港優質商標局頒發的Q嘜認證。

▲ 明輝推出高質而實惠的生活潔淨用品品牌Pasión泊純，憑創新的技術為市民提供高品質且經濟實惠的生活防護和清潔產品。

熱心公益 為社會持續發展作貢獻

不僅僅局限於個人事業，程俊華還積極支持公益慈善事業和青年教育的發展。他除加入香港工業青年家協會、香港青年聯會及全商聯房地產商會酒店投資商會等社會團體，為行業及社會發展出謀獻策外，他更推動集團於2007年向國際奧比斯慈善機構捐款100萬港元；2008年向中國紅十字會捐款80萬港元支援四川地震善後工作；2015年又為香港樹仁大學及香港理工大學的學生贊助暑期夏令營活動，並參與苗圃行動慈善馬拉松以鼓勵貧困學生。



今年，程俊華更帶領明輝集團與香港再皂福公益機構攜手，除免費派發3,500支Pasión免水洗搓手液給予本港清潔工外，更在香港元朗街頭免費派發3,000支Pasión免水洗洗手液，與市民一起攜手抗疫，為社會貢獻一份令人安心的力量。



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