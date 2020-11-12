高瞻遠矚　引領環保可持續潮流

作為世界一流的酒店用品品牌，明輝集團乃首家在香港聯合交易所主機板上市的中國酒店用品公司。今屆香港青年工業家獎得主之一、明輝集團副總裁兼任執行董事程俊華自2006年加入集團以來，一直協助集團的生產運作，並積極參與集團的業務及產品開發，帶領集團成為更具競爭力的品牌。



明輝集團成立於1980年，30多年來一直為國際知名酒店品牌、航空公司、酒店行業和個人護理行業提供卓越的服務，並在大灣區創造了3,000多個就業機會。作為家族企業二代，程俊華於2006年加入集團後，一直引領集團在多元化道路上堅持可持續發展，當中包括自主品牌的創新，通過可持續評估解決問題，並與戰略合作夥伴聯合，為全球客戶提供卓越的產品和服務等。

持續創新 獲頒業界多個認證與獎項

儘管明輝集團在酒店用品市場上卓有成就，但憑着程俊華獨到的國際視野和前瞻性思維，他於多年前已追求可持續的產品創新，領導集團投入各類5星級環保產品的研發和生產，包括斥資過百萬投入節能降耗項目，並通過與合作夥伴的一對一合作，成功研發多款潮流環保產品綫，為日趨成熟的環保產品市場提供更多的選擇。

憑藉對綠色可持續發展的不懈追求，程俊華成功帶領集團獲得多個認證和獎項，包括：國際環境管理體系ISO 14001:2007 (E)、醫療器械質量管理體系ISO13485:2016、GMPC-US、歐盟ECOLABEL 2016、ECOCERT天然和有機化妝品標準認證、香港環境卓越大獎、中國最佳綠色酒店用品供應商、亞太區最佳酒店用品供應商，以及最佳低碳供應商傑出貢獻獎等。

▲ 明輝集團副總裁兼任執行董事程俊華獲選為香港青年工業家獎得主。

心繫社會 建新品牌回饋社會

在專注集團本業發展的同時，因見新冠肺炎疫情對影響着大眾的工作和生活，程俊華再次發揮其傑出的領導能力，並展示回饋社會的赤子之心。2020年1月，他迅速研發並推出了一系列消毒防疫產品，並為集團推出全新品牌Pasión泊純。

高質而實惠的生活潔淨用品品牌Pasión泊純，憑創新的技術為市民提供高品質且經濟實惠的生活防護和清潔產品，幫助廣大市民抵禦病毒的侵襲。Pasión的產品目前已獲得國際知名機構的認證，包括世界領先認證機構SGS的認證，以及香港優質商標局頒發的Q嘜認證。

▲ 明輝推出高質而實惠的生活潔淨用品品牌Pasión泊純，憑創新的技術為市民提供高品質且經濟實惠的生活防護和清潔產品。

▲ 明輝推出高質而實惠的生活潔淨用品品牌Pasión泊純，憑創新的技術為市民提供高品質且經濟實惠的生活防護和清潔產品。



熱心公益 為社會持續發展作貢獻

在個人事業以外，程俊華還積極支持公益慈善事業和青年教育的發展，他除加入香港工業青年家協會、香港青年聯會及全商聯房地產商會酒店投資商會等社會團體，為行業及社會發展出謀獻策外，他更推動集團於2007年向國際奧比斯慈善機構捐款100萬港元；2008年向中國紅十字會捐款80萬港元支援四川地震善後工作；2015年又為香港樹仁大學及香港理工大學的學生贊助暑期夏令營活動，並參與苗圃行動慈善馬拉松以鼓勵貧困學生。

今年，程俊華更帶領明輝集團與香港再皂福公益機構攜手，除免費派發3,500 Pasión免水洗搓手液予本港清潔工外，更在香港元朗街頭免費派發3,000支Pasión免水洗洗手液，與市民一起抵抗疫症，為社會貢獻一份力量。

（資料由客戶提供）