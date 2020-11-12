【流感疫苗】當局料流感高峰明年1月開始　冀今年12月內完成分發疫苗予私家醫生

▲ （陳國峰攝）

本港天氣持續轉涼，一周內逾百間學校爆發上呼吸道感染個案，食物及衞生局局長陳肇始、衞生防護中心總監黃加慶、教育局首席助理秘書長(幼稚園教育)政策支援蘇婉儀、社會福利署助理署長(康復及醫務社會服務)葉巧瑜舉行跨部門記者會。陳肇始公布，全港幼稚園和幼兒中心暫停面授課堂14天，最快星期六起實施。詳情即看：【下一頁】

黃加慶指，衞生防護中心會安排部分感染學童到醫管局收集樣本，在過去多個星期並沒有接獲實驗室有關新冠肺炎報告，主要涉及過濾性病毒包括腸病毒及鼻病毒所引至，與近期爆發相關，亦沒有與流感爆發無關。

他又指，截至11月8日，接種流感針6個月至6歲的人士，佔人口的四分之一，包括到外展幼稚園及幼兒中心，以及私家醫生接種，接種率與去年同期差不多，由於學童將來有一段時間未能回校，外展接種有機會受影響，家長或要考慮帶子女到私家醫生接種。他又指，流感高峰明年1月開始，流感接種十分重要，呼籲家長讓子女接種，希望12月內可以完作分發疫苗，讓私家醫生有足夠疫苗讓市民接種。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙