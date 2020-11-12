【大抽獎】可口可樂推四重驚喜換購及送逾3,000份禮品　送限量版氣炸鍋+德國寶光波燒烤爐+LeCreuset廚具【附獎賞詳情】

▲ 可口可樂推四重驚喜換購及送逾3,000份禮品。

為慶祝「可口可樂」聖誕廣告誕生100週年，「可口可樂」推出四重節日驚喜，提供超過3,000份豐富禮品換購／抽獎，讓消費者無論於線上或線下，安坐家中或在外，都可以一起感受濃厚聖誕滋味！

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全新「可口可樂」聖誕廣告

全新「可口可樂」聖誕廣告將會於11月16日在各大媒體隆重推出，「可口可樂」邀請來自紐西蘭，奧斯卡金像獎得主、國際鬼才導演Taika Waititi執導全新廣告片。

短片講述一名父親希望趕在聖誕節前向聖誕老人送上女兒的願望咭，但經過重重困難仍未能完成任務。在失望之際，父親發現女兒的願望原來就是與他歡渡佳節，快樂就是如此簡單。

推出四重驚喜

今年，「可口可樂」特別推出四重節日驚喜，提供超過3,000份豐富禮品換購／抽獎，四重節日驚喜如下：

驚喜一：「可口可樂」飲樂儲分 買飲品換購豐富禮品

由2020年11月16日至12月31日，消費者到指定商戶購買任何可口可樂公司旗下飲品，再上載收據副本到icoke.hk網站，就可以獲得積分。

累積指定積分後，更可以換購心水禮品，當中包括首次登場的限量版“Coca-Cola”氣炸鍋、「可口可樂」竹纖維廚具套裝及其他精美產品。

「可口可樂」飲樂儲分詳情（11月16日公布）

驚喜二：「可口可樂」飲樂抽獎 餐廳食飯即抽即獎

「可口可樂」與超過150間餐廳合作推出大抽獎，送出超過2,800份獎品，總值超過港幣15萬元，當中包括限量版人氣“Coca-Cola” x LeCreuset廚具產品、電影戲票、外賣平台飲食優惠券和超級市場購物禮券，以及其他豐富獎品！

由2020年11月16 日至12月31日，消費者只要於指定合作餐廳購買任何可口可樂公司旗下飲品或指定特飲，就可獲得「可口可樂」飲樂抽獎刮刮咭一張。只要於icoke.hk網站上輸入刮刮咭上的編號，就可參加活動，即抽即獎！

「可口可樂」飲樂抽獎詳情（11月16日公布）：

驚喜三：在家飲「樂 」 免費送限量版「可口可樂」聖誕裝飾

由12月中起，消費者只需於指定網上商店，包括百佳網上超級市場、惠康網上超級市場、HKTVmall及士多Ztore，購買任何可口可樂公司旗下飲品滿指定金額，即可免費換領限量版「可口可樂」聖誕裝飾一套，當中包括聖誕派對帽及掛飾。

驚喜四：買限量版迷你罐裝汽水套裝 送 “Schweppes”調飲冰格

今年「可口可樂」特別推出限量版迷你罐裝汽水套裝，並加送 “Schweppes”調飲冰格，方便大家在家中調配特飲。

限量版迷你罐裝汽水套裝包括「可口可樂」(3罐)、“Schweppes” 忌廉味汽水 (2罐)、“Schweppes” 梳打水 (3罐)、“Schweppes” 湯力水 (2罐)、“Schweppes” 乾薑味汽水 (2罐)。套裝由2020年11月20日起率先在百佳超級市場有售，各網上商店及油站陸續發售。

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責任編緝：王芷瑩