【新冠肺炎】尼泊爾駐港領事館職員確診　周一抵港後入住紅磡都會獲豁免檢疫

▲ 尼泊爾香港總領事館9月中亦有舉辦國慶日活動。（擷自尼泊爾香港總領事館fb專頁）

消息指本港今日新增約23宗新冠肺炎確診個案，較昨日公布18宗個案稍增，昨有15宗涉及輸入個案，包括一名30歲女子周一由尼泊爾抵港後，入住紅磡都會軒1座，昨日公布確診感染。根據尼泊爾香港總領事館指，一名於尼泊爾香港總領事館工作的員工確診，領事館今日(12日)起不會提供直接服務，直至另行通知。

衞生防護中心昨日公布15宗輸入個案，當中7宗涉於11月10日乘搭尼泊爾航空「RA 409」航班，由加德滿都抵港，有關航班累計已有12名乘客確診；衞生署昨日(11日)遂引用《第599H章》，禁止尼泊爾航空客機由加德滿都抵港2星期至11月25日，已屬第四度遭禁來港兩周。詳情請見【下一頁】

當中包括第5405宗確診的30歲女子，於11月9日發病，11月10日由尼泊爾抵港後入住紅磡都會軒1座，屬獲豁免檢疫人士。尼泊爾香港總領事館於社文網站專頁貼文，指一名於尼泊爾駐港領事館工作的員工確診，領事館今日(12日)起不會提供直接服務，直至另行通知。

▲ （擷自尼泊爾駐港領事館fb專頁）

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記者：陳正怡