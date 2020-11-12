涉帶頭叫「黑警」口號被控　社署服務員否認非法集結等3罪

▲ 警員陳曉原(右)今於屯門裁判法院作供。(林欣樂攝)

2019年11月有人發起「破曉行動」及進行堵路，50歲社署院舍服務員被指在天水圍帶領人群叫囂等，被控非法集結、阻差辦公及違反《禁蒙面法》共3罪，案件今（12日）於屯門裁判法院開審。警員供稱，被告帶頭叫「黑警」、「破壞天水圍社區」，其他人便跟著叫囂。警員於盤問下承認被告叫囂時，有其他人同時在叫囂。

被告蔡婉琼（50歲），報稱社署院舍服務員，被控參與非法集結、抗拒在正當執行職務的警務人員及在身處非法集結時使用蒙面物品罪。控罪指他於2019年11月12日，在天水圍天湖路和天耀路交界，與其他身份不明人士參與非法集結、抗拒正在執行職務的1名警長9486，以及集結期間使用蒙面用品，即1個掛耳口罩。

警長陳曉原供稱，案發當天有大量警力被調到中文大學，天水圍區內則有人堵路及燒雜物，消息指天湖路和天耀路交界有逾百人叫囂及聚集。陳當晚接報到場清理路障，警車因路上有雜物及石頭而未能通過，其他警員施放催淚煙驅散人群。

陳指及後約70人再次返回聚集，其中一群人的最前線，戴粉紅色口罩、穿黑色外套及穿拖鞋的被告正在叫囂，包括「黑警」、「破壞天水圍社區」等字眼，引致後面原本在錄影的人群一同叫囂。

陳續稱，被告身後有逾10人，均身穿「街坊裝」，另外有一群人在較遠聚集，有人投擲雜物及石頭，他為免情況再惡化，決定截查帶領叫囂的被告，被告拒絕其脫口罩的要求，他遂伸手脫掉被告的口罩，僅脫掉一半之際，被告用力推其胸口一下；他與1名女警宣佈拘捕，制服被告期間，被告不斷掙扎，又大叫「非禮」、用手腳推撞警員，被制服後，其左面及左眼有擦損。

辯方問及陳，警方已在案發現場發射催淚煙，故情況本已混亂，並非因被告的行為引起，陳表示不同意，但承認被告叫囂時，人群中有其他人同時在叫囂。陳又同意，被告被捕時身上並沒有石頭、鐳射筆等物品，而事件中，除被告外沒有其他人涉案被捕。

辯方指出，被告吃飯後散步路經現場，被截查後曾向陳解釋，因聞到催淚煙感不適，才會戴上口罩，陳表示不同意。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂