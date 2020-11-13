【好人好事】退休中電工程師研佛學推慈悲正念　義務家訪助長者解鬱重拾心靈健康

▲ 陳寅添認為，佛學講慈悲和智慧，對他自身做人和助人解鬱，都大有幫助。

在現今香港，不少公公婆婆獨居，跟家人關係疏離，身體機能衰退，容易有抑鬱等情緒問題。退休3年多的中電工程師陳寅添，今年年初修讀輔導的培訓課程，以做「朋輩支援員」為目標，盼以滿滿的正能量感染一班老友記，以做到「愉人自愉」：助人脫離困境，自己也會在過程中感染快樂。

在中華電力有限公司當了37年高級工程師的陳寅添，在3年前滿60歲時退休。精力充沛的他，過着非常忙碌的退休生活：當大埔鳳園生物多樣性的導賞員，又有份創立了社企，在生活小事上幫忙老人家，已有逾500多長者在不同的愛心服務中受惠。今年年初，他更參與了賽馬會樂齡同行計劃，修讀「樂齡友里」義工證書課程。

▲ 除了早年取得電機工程學位和工商管理學位外，陳寅添還不斷持續進修，充實自己然後再服務社會。（湯炳強攝）

這個由香港賽馬會資助的課程，由香港大學社會工作及社會行政學系跟香港聖公會福利協會合辦。陳寅添說：「計劃主要招募我們這些50+的人士認識不同的精神病症，如抑鬱症、躁狂症、腦退化症，以老人為服務對象，提供情緒支援服務。」

朋輩支援員為長者解憂

陳寅添聲音響亮、笑容可掬，有志成為長者的「朋輩支援員」的他指出：「參加者要經過面試，測試心理狀態合格，才可以修讀此課程。能夠入選我很開心，現在我正在讀第二個階段的課程，實習了兩次。讀完整個課程，成功獲選，就可以正式做家訪服務。」

他表示，此課程的社工和心理學家會教學員面對陌生的公公婆婆時，如何取得對方信任，怎樣從交談中知悉他心底所想和煩惱。知道問題根源後，就要幫他們發掘其優勢及長處。「如推介有興趣的長者參加書法班，彰顯其能力；若是懂得包糭，鼓勵他們開班，教學相長，人自然便會開心了。」

▲ 陳寅添跟志同道合者成立社企，為逾500長者提供愛心服務。（被訪者提供）

他又以實習遇上的個案舉例：「有一位長者，在疫情下因為見不到生活在外地的仔和孫而鬱鬱不歡，最初他都不願談，我便由日常生活入手，問他近日睡眠情況，他說一晚都起身幾次，我便趁機問他有何事牽掛。他自怨70幾歲人不懂怎樣用手提電話打去外國，我便鼓勵他，希望他重拾信心。其實簡單如在老人家面前變魔術，他們都開心；我就試過送揮春而逗得他們歡喜。」

加入中電義工隊服務長者

陳寅添對服務長者早有經驗，他從前是中電義工隊的成員，多次出動去遠至離島的地方探獨居的公公婆婆，幫他們拉電綫，改善他們家中的電力設施。過時過節，又會派月餅。因此，他對老一輩的脾性頗熟悉。

「現在70、80歲那代多數是刻苦成長，自力更生，不希望麻煩家人，所以很多事都不講出口。但有時力有不逮，做不到，便產生怨言，話自己無鬼用。所以做『朋輩支援員』，必需有愛心、願意聆聽、有同理心、忍耐力，以及善良待人。」

陳寅添形容自己是Young Old，難得透過這課程有專家教他明白老人情緒，對他和太太都有警醒作用。事實是，長遠計劃、防患於未然，從來都是他工作的原則。「我當年在中電做的是技術服務部，職責是當電力系統有問題，或者預見會有問題時，就去解決。而我的工作也橫跨不同部門，涉及發電、輸電和配電網絡。正因為一入行就是做電力系統的保護系統，我學會做長遠計劃，做事細緻，思維周密。」他解釋。

退休前15年作準備

陳寅添更是早在退休前15年，已開始計劃人生下半場。正因為已仙遊的母親生前叮囑他要做社會的一個好人，因此他早就決定「退而不休」，繼續貢獻社會。

「本來我計劃退休後轉做中醫，04年時，我報了九龍中醫師公會的會立九龍中醫學院，開始了5年的晚間進修課程。」由於愈讀愈有興趣，他07年又開始在香港大學校外進修部修讀3年制的中藥配劑高等文憑課程。「不過，對於做中醫的決定，多位前輩包括李寗漢老師及何發怡老師都勸我審慎考慮，因為要做執業中醫，先要讀5年全日制課程，要投放大量精神，累積很多經驗。讀完書後，再等到考中醫執業試合格，我大概都已是70歲的老中醫了。」

現在，陳寅添把中醫知識應用於日常養生，他更視帶朋友一邊行山，一邊認識中草藥為樂趣。沒有再讀中醫，他就把精神改為投放於讀佛學上。從前在元朗讀佛教學校的他，小六那年已經皈依為佛教徒，直至9年前，他在法住學會修讀生命佛學的課程，而接近退休時，他再修讀佛學碩士課程。他指出，佛學講慈悲和智慧，對他自身做人和助人解鬱，都大有幫助。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

心靈藝術怡情養性

陳寅添熱心服務以外，好學的他，近年更愛上中國書畫、古文字、篆刻及荷花攝影這些療癒心靈的藝術，愉己後再把快樂感染身邊的人，由希望為人治病，到幫助長者解困，心靈重拾健康，這條由醫身轉化成醫心之路，令他的退休的生活變得踏實而滿足。

中醫保健概念 用於監測電力系統

陳寅添在中電工作37年，肩負着提供可靠電力供應的使命，他說當中有不少難忘點滴，其中是80年代時，為了國內新的電力站梅林，進行安裝和測試電力設施的工程項目。「以往用1年時間才完成，但那次我們只用了4個月就投產，香港工作人員的效率、動員能力和優秀的管理都表現出來。投產後，更即刻滿載（Full Load），用到盡，看到內地經濟起飛，電力需求很大。」

另一引以為傲的事，他說是退休前15年開發了一個「電力系統設備狀態監測」系統。他解釋說，電力設施可運作長達50年，期間也會經歷如生老病死一般的生命周期，他就把年年驗身的概念應用，檢驗變壓器、開關、電纜等元件有沒有潛在問題，避免發生故障。

「我還以中醫的『辨證論治，整體觀念』概念，寫了一篇有關電力系統監測的文章，在內地發表而取得二級工程師獎。」陳寅添提到上司都讚他是「變壓器之父」，就笑得開顏。

記者：胡慧雯