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【無價之保】河智苑久違3年再現大銀幕　42歲凍齡女神演大學生零違和

娛樂 15:43 2020/11/12

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河智苑電影新作《無價之保》。

韓劇女神河智苑久違大銀幕3年再度參演電影《無價之保》，和成東鎰、金熙元共譜超越血緣關係的親情，於韓國衝破百億票房。一班演員早前更錄製影片用廣東話同香港觀眾打招呼，十分親切，希望觀眾在下周四電影於香港上映時能到戲院支持。　

河智苑在《無價之保》飾演長大後的「擔保」，與成東鎰飾演的養父流露出比血親更深厚的父女情。

《無價之保》特意拍片向香港觀眾打招呼。

她提到這部電影讓自己感受為人父親的心情，使她更懷念數年前猝逝的父親：「我依然記得與爸爸相處的特別時刻，當他去世後，我更加懷念能親口喊『爸爸』的時光。我相信他仍在我的身邊，默默地保護我。」

今年42歲的河智苑在片中還要扮演大學生，大學畢業已近20年的她自爆本對拍學生感抗拒，但在導演說服下，河智苑唯有從大學時期開始演，才能使劇情後段的感情更流暢，因此她才接受這項挑戰。

42歲的河智苑在片中扮演大學生零違和。

她說：「拍攝時盡可能穿讓自己看起來很年輕的衣服，梳年輕的髮型，費了不少心思。我刻意選擇襯衫搭牛仔褲呈現比較清爽的感覺，還有靠整體顏色及妝容展現清純感。」

最終的成果令人滿意，河智苑扮大學生也無違和感，果然是凍齡女神。

撰文 : TOPick柴犬出動

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