【2020聖誕節】半島酒店聖誕新年住宿餐飲優惠套餐　包雙人客房及大堂茶座午餐

▲ 半島酒店即日起至11月22日推聖誕新年住宿餐飲套餐。（文子健攝）

聖誕節新年快到，近月頻頻推驚喜住宿優惠的半島酒店，現推出雙人節慶餐飲及住宿禮遇（FESTIVE DINE & STAY CELEBRATION），賓客可入住豪華客房及享受豐富的節日大餐。為大家介紹其中一個性價比強的住宿套餐組合！

這個節慶餐飲及住宿禮遇有不同組合，不同價錢可在不同日子入住豪華客房及享用酒店內不同餐廳的聖誕大餐，兩位價錢由3,700港元至9,400港元不等（另收加一服務費）。

「遠東貴婦經典環球美饌」組合

為大家介紹其中一個「遠東貴婦經典環球美饌」組合，兩位賓客以$3,700 港元可享用2021年1月1 日午餐，以及入住豪華客房或指定房型一晚，而賓客可選擇於12月31日入住或1月1日入住。

餐飲禮遇

這住宿套餐的組合可在1月1日享用大堂茶座的三道菜元旦精選午餐（New Year’s Day Set Lunch Menu），頭盤為生帶子薄片配柑橘及三文魚籽；主菜為燒美國牛柳配炸薯蓉、婆羅門參脆片及胡椒汁；甜品為傳統英式吉士蛋糕配新鮮蜜柑肉、肉桂忌廉及雲喱拿吉士，另外賓客亦可品嚐朱古力及法式小點。

坐在傳統奢華裝潢及高樓底的大堂茶座品嚐聖誕大餐，別有一番風味。

點擊大圖了解三道菜元旦精選午餐：

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入住豪華客房

豪華客房面積約441-484平方尺，設計優雅現代，高雅舒適裝潢搭配自然風格。

房間空間寬敞，房內設有「Bedside panel」，住客可透過平版電腦操作燈光、溫度、窗簾。客廳內設有飲品吧，大家可自行沖泡咖啡或茶。女士們如需赴宴，搽指甲油後可以使用指甲烘乾機，加速指甲變乾。而洗手間設有淋浴間及浴缸，同樣具有空間感。

點擊大圖了解豪華客房環境：

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優惠期至11月22日

除了住宿及餐飲體驗，酒店還有不同的設施，例如游泳池、健身室、SPA，讓大家在Staycation的體驗更盡興！

這個優惠只到11月22日，想跟家人慶祝溫馨節日，便要快點預訂了。

半島酒店節慶餐飲及住宿禮遇詳情－遠東貴婦經典環球美饌

入住日：12月31日或1月1日

享用午餐日：1月1日

午餐：三道菜元旦精選午餐（大堂茶座）

價錢：$3,700／2位

賓客可由即日起至2020年11月22日預訂及繳付2,000港元訂金， 並於2020年11月30 日下午6時前繳付全費，如第三位住客入住，需另外付加床費及餐飲費用。

預訂詳情請【按此】

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責任編緝：王芷瑩