【第5號癌症殺手】胰臟癌徵狀不明顯易誤以為背痛胃痛　腫瘤科醫生拆解胰臟癌棘手難醫之謎

▲ 雖然胰臟癌只位列第11位最常見的癌症，但卻是全港第5位致命的癌症。

根據醫管局香港癌症資料統計中心數字，2018與2017相比，本港胰臟癌新症個案增加11.6%至855宗。再進一步比較2008年，10年間上升91%。雖然胰臟癌只位列第11位最常見的癌症，但卻是全港第5位致命的癌症。

前TVB綜藝節目監製錢國偉及蘋果教主喬布斯都是因胰臟癌離世，這棘手癌症向來聞之所變，與它腫瘤位置隱蔽與病徵不明顯大有關係。

胰臟是消化系統的一個腺體，位於左上腹、胃和脊椎之間，鄰近肝、膽、脾及小腸。胰臟長約10多厘米，形狀像圓椎體，右端朝下的一端較大，稱為胰頭，嵌入小腸第一段十二指腸的拐彎處；中間部分向左上方逐漸收窄，稱為胰體；左側的尖端稱為胰尾。更具體說法，人體胰臟即是豬隻的「豬橫脷」。臨床腫瘤科專科醫生曾偉光說：「胰臟不如腸、胃，出了問題可能會出血，這個位置少出血外，病徵亦不易顯現。」

▲ 臨床腫瘤科專科醫生曾偉光說，胰臟癌難確診的其一原因，與胰臟位置深入隱蔽有關。（湯炳強攝）

痛楚反射背部

胰頭是最常發現癌蹤的位置，超過7成病人屬於此情況，若腫瘤體積稍大可壓着膽管和十二指腸，會感到吃東西難下嚥，有機會令病徵早些出現；如腫瘤在胰臟尾，病徵更不明顯，發現可更遲。

正正因為胰臟癌無特別病徵，不少患者確診時都已擴散已屆末期。部分病徵是消瘦、上腹位置有「陰陰痛」、胃痛以及背痛。「反射至背部，是因為胰臟與背部的神經綫屬同一路向，有機會令人難以分辨哪個位置是源頭，胰臟出事卻誤以為是背痛。」

到後期因腫瘤壓住胰臟膽管導致閉塞，會出現黃疸病。當進一步擴散至肝臟，令肝脹大造成腹痛和腹水。

8成病人難施手術

惟留意的是，胰臟相鄰的個個也是重要器官，例如接近肝臟及腹膜，以致癌細胞容易擴散。8成胰臟癌病人確診後，癌細胞已不局限在胰臟，已無法施行手術。

胰臟癌出名凶險，8成患者發現時已不能進行手術，附近相鄰的重要器官，手術切除胰臟腫瘤，有時連帶十二指腸都需一併切除，屬於大型手術。而且，此病是老人家病，一半以上患者為65歲以上，難以承受如此高風險的手術。

據統計，胰臟癌5年存活率僅7%，如能進行手術的病人，只約三分一人能根治。

▲ 正正因為胰臟癌無特別病徵，不少患者確診時都已擴散已屆末期。（iStock）

此病的高危群，包括有家族史、遺傳因素，患者多為60歲以上人士、男性比女性患胰臟癌較多（3：2）、西方飲食習慣如高脂、少蔬菜纖維、少運動、吸煙酗酒、肥胖和糖尿病患者都可增加患病風險。

難做手術與電療的兩難

部分未擴散的病人，可進行化療及電療，同樣因附近有重要器官，限制了電療使用的分量。曾醫生解說：「電療給予一定高劑量，任何癌細胞都可殺到，但同一時間都會消滅附近的正常組織。如肝、胃、十二指腸這些器官能容忍電療的上限，都不足以殺掉胰臟的癌細胞，這解釋了胰臟癌大多既不到手術、又難以電療的兩難，造成胰臟癌是癌症中最難處理的棘手病症。」

要揪出胰臟癌的蹤迹，檢測包括電腦掃描和磁力共振，如遇有膽管塞的黃疸情況，需要進行膽管鏡檢測，以及驗血知悉癌指數。曾醫生說：「臟胰位處深入，有時照到有陰影，大部分胰臟癌皆是腺瘤，少部分如喬布斯屬於內分泌瘤，兩者治療方法亦有分別，所以需要抽組織化驗。」同樣因為位處深入，採用穿刺方法會穿過腸道或重要器官，風險甚高，也未必抽到所需組織。有時進行膽管鏡時，同時抽取組織，也未必百分百可做到，連確診有時都經一番折騰。

▲ 有研究指煙民患胰臟癌的機會比不吸煙者高2至3倍，所以吸煙者應及早戒煙，減低患上胰臟癌的風險。（iStock）

免疫治療治胰臟癌療效未彰

胰臟癌與其他器官相鄰，不會誤以為是其他癌嗎？「源發腫瘤在該位置都會較大，但都有發現的個案是胰臟癌，肝的擴散腫瘤比原位胰臟癌瘤的還要大，肝癌患者8成皆為乙型肝癌帶菌者，癌指數指標為甲胎蛋白高，以上兩者皆有，毋須抽取組織已可確定為肝癌。」

另一與胰臟癌相似的為膽管癌，膽管癌驗出來的都是腺瘤，有時候都難以分清。

至於治療，曾醫生表示，不能直接做手術的胰臟癌病人，會做術前的電療和化療，把腫瘤縮小再進行手術；惟有個案是做不到手術又未擴散者，會同期進行化療和電療。如癌細胞已擴散至肝，通常都難根治，標準方法多會採用化療，個別病人驗到有基因突變，可進行標靶治療，但此類病人佔少數。

▲ 胰臟癌病人手術、化療、電療後也會影響食慾，患者須特別注意飲食，攝取足夠營養，提升免疫力 。（iStock）

免疫治療近年成治癌趨勢，惟胰臟癌對此治療的反應不算理想，少於10%胰臟癌病人對此有良好反應，較少會作為第一綫治療。如病人進行一綫、二綫化療後都不成功，別無他選下可嘗試免疫療法。

記者：周美好