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【新冠肺炎】本港新增23宗確診涉不明源頭個案　其中7宗為本地個案

社會 16:31 2020/11/12

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張竹君交代疫情最新情況。

本港疫情未止，消息指本港（12日）新增23宗確診，至少7宗本地個案，其中6宗為不明源頭個案，另有1宗與之間個案相關；當中16宗為輸入個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君提到輸入個案的詳情如下，

  • 其中6宗輸入性個案（5411、 5412、 5413、 5414、 5423、 5424）來自尼泊爾，全部乘坐航班RA409，於11月10日到港。 
  • 第5415號個案來自菲律賓，乘坐航班CX 906，於11月10日到港。
  • 第5416號個案，由土耳其經多哈乘坐航班QR818，於11月10日到港。
  • 第5421號個案，從英國到港，乘坐航班 CX252，11月9日到港。
  • 第5425號個案，為美國到港機師，11月10日到港。
  • 第5428號個案，從瑞典經多哈到，乘坐航班 QR818 ，於11月10日到港。
  • 第5429號個案，為德國駕駛貨機機師，11月10日到港。
  • 一名駕駛航班TK070的機師， 11月10日由土耳其到港。
  • 第5430號及5431個案，為印度到港海員，經檢疫中心送院，乘坐航班CX796於11月8日到港。

42歲確診者曾到多間餐廳及出席200人婚宴，詳情即睇：【下一頁】

昨日（11日）新增確診個案再度回升至雙位數達18宗，當中3宗本地個案更均屬源頭不明，其中染疫23歲浸會大學女生，在潛伏期和傳染期間行蹤多姿多采，包括到兩間酒店住宿度假（Staycation）、上學、美容、看牙醫，及到多區跆拳道館和運動場等。詳情即看：【下一頁】

本港昨日（11日）有5名住不同區的士及復康巴士司機疑初步確診，運輸署於小巴總站設臨時中心收集的士司機樣本，詳情即看：【下一頁】

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記者：郭家穎

 

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