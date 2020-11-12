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【DQ議員】港澳辦：留任「反對派」值得肯定　總辭公然挑戰基本法權威

政治 15:58 2020/11/12

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15名民主派總辭，熱血公民鄭松泰宣佈會繼續留任議會。（資料圖片）

政府宣佈按全國人大常委會決定，取消4名民主派立法會議員資格，15名民主派隨即宣佈集體總辭。非建制派中僅剩下熱血公民鄭松泰及醫學界陳沛然。港澳辦發言人今日（12日)發表談話，批評「總辭」的議員，是表明了「他們與中央頑固對抗的立場，是對中央權力和基本法權威的公然挑戰，對此予以嚴厲譴責」，又讚揚部份被標籤為「反對派」的議員選擇留任，是明智之舉，值得肯定。

港澳辦發言人在談話中表示，人大常委會的決定，明確指出依法認定不符擁護基本法、效忠香港特區的法定要求和條件的立法會議員，即時喪失議員資格，認為港府據此宣布DQ郭榮鏗等4位議員的舉措，都是為維護法治和特區憲制秩序，有利立法機構有序運作和社會穩定。

港澳辦批評，民主派把人大常委會履行憲制權力，污衊為「政治打壓」，並策動「總辭」。充分暴露了他們為政治私利，而罔顧市民利益，表明了其與中央對抗的頑固立場，實際上是挑戰基本法和全國人大常委會有關解釋和決定，對抗中央對香港的全面管治權。

港澳辦又特別點名讚，一部分被標籤為「反對派」的議員，沒有被綁架上「總辭」戰車，而是選擇繼續履行議員職責，這樣的明智之舉值得肯定。

發言人稱，希望留任的議員依法履職，在防控疫情、復甦經濟、紓解民困等方面更加積極作為，更有效地審議通過廣大市民關注的民生福祉方面的政策措施，與社會各界一道齊心協力維護國家安全。

熱血公民鄭松泰昨日宣佈留任時解釋，現時政治時勢，民主派已錯失總辭的最合適的時機，強調政治抉擇是舉手不回，承諾未來會繼續為同道中人和廣大市民服務。陳沛然則指對4名議員失去議員資格傷感和失望，但疫情下，會繼續留在醫院和議會，與同業和市民抗疫。 

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責任編輯：李淇

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