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【新店速報】Francfranc將軍澳4000呎新店開幕　推粉色家品裝飾系列浪漫過聖誕

休閒消費 16:52 2020/11/12

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

人氣家居品牌Francfranc，進駐將軍澳PopCorn。（Francfranc提供）

來自日本的人氣家居品牌Francfranc又開新店喇，今次進駐將軍澳PopCorn！新店逾4千方呎，而且以珍珠白及粉紅色為主調，少女心爆發！而臨近聖誕，Francfranc更推出粉色家品、聖誕裝飾系列，超級可愛！

一走入新店，就會有間波浪紋小房子，展示當季最新商品，現在放的就是聖誕系列。而新店產品包羅萬有，無論是餐具、枕頭、掛畫、毛毯以及擺設等等，通通都找得到。

即睇新店環境：

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粉色家品裝飾超吸睛

PopCorn新店更為大家精選了多款粉色家品，當中包括新品MON BIJOU Room Fragrance，絲絨緞帶包裝精緻優雅，讓家中每個空間都散發清新的果味麝香；OPAL Shell Tableware更是人氣餐具系列，珍珠貝殼的造型璀璨夢幻！此外，EMBRIODERY Jewelry Box的大容量設計更能讓一眾女士們收藏各種珍藏飾物。

    點擊圖片放大
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將軍澳店獨家開幕優惠 

為慶祝Francfranc將軍澳店開幕，於即日(11月11日)至11月17日推出非凡禮遇優惠。

1) 只需$328，即可購買價值$700以上的Celebration Set禮盒ANEMONE Tea Set BIANCO& CADRE Tea Set (限量共100套，售完即止)

2) 買滿$980即可獲贈Mermaid Pick 5P Set及Cheese Board Set S (數量有限，送完即止)

3) 買滿$680即可參加夾公仔機遊戲1次，贏走精選禮品。

FrancfrancPopCorn將軍澳店

地址：將軍澳唐賢街9號PopCornG10號舖
時間：11:00am -9:00pm (星期一至日)
電話：2662 0656

記者：Panda

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