【搵陣】林芊妤住風水屋惜旺財不旺丁　蘇民峰布局催生批Coffee兩年後再生B 

▲ 林芊妤住風水屋惜旺財不旺丁，蘇民峰布局催生批Coffee兩年後再生B 。

由著名堪輿學家蘇民峰、黃芳雯（Paula）主持的香港開電視全新風水節目《搵陣》，將於下周日（22日）晚上11時隆重首播，節目以透過風水命理及室內設計催運為題，兩位主持更會到訪多位有風水問題的圈中名人家居，包括林芊妤（Coffee）、林作、黃澤鋒、劉錫賢、李日朗、譚杏藍、鄧洢玲等，實行見招拆招，解決各種風水陷阱。

搵陣布局催生

首集嘉賓Coffee自2018年搬到新居，事業發展一帆風順，最近更推出個人瑜伽服飾品牌，反應熱烈，據Coffee透露一晚便賣光所有衣服，而蘇師傅不諱言Coffee所住的正是「風水屋」，有利財運人緣，2022年至2027年更是Coffee的桃花大運，有望令事業更上一層樓。

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▲ Coffee與老公一直希望追生第二胎。（發相）

丁財兩旺是Coffee所願，偏偏「風水屋」旺財不旺丁，久久未能造人成功。蘇師傅直言家居風水對身體或懷孕沒有幫助，Coffee聞言即表示：「我想生第二胎，一直都在嘗試，也嘗試了一年，但是也沒有懷孕。」

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蘇師傅指Coffee下一個比較容易懷孕的年份是在2022，不過是男B或女B便不知曉。對於Coffee非常心急生第二胎，蘇師傅即時為她搵風水陣於家居布局，望能加快她再為人母的步伐。

▲ 黃澤鋒夫婦亦是嘉賓之一。（發相）

婚後事業爆旺

回首兩年前，Coffee指當時正腹大便便，但卻沒有辦法，必需搬屋，於是火速一星期買了所有東西便搬進來住，她說：「由我遇到先生開始，事業運已經越來越順，事業由我懷孕前開始起步，我以為懷孕應該會令事業停滯，怕變成主婦、瘦不回來，但是很幸運地，生完之後事業比以前更加旺。」經蘇師傅指點後，望Coffee日後能「越住越旺」之外，更能「丁財兩旺」。

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