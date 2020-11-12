【新冠肺炎】42歲男人確診屬不明源頭　曾到多間餐廳及出席200人婚宴

▲ 42歲男人確診屬不明源頭，曾到多間餐廳及出席200人婚宴。

本港新冠肺炎疫情未止，今日(12日)新增23宗確診個案，有6宗涉及感染源頭不明的本地個案，包括5人任職的士司機及復康巴士司機。衞生防護中心傳染病處主任張竹君聯同醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞見記者交代最新疫情。

食衞局局長陳肇始今日指出，至今日上午９時已有逾百宗上呼吸道感染爆發個案，逾1900人受影響，6成更涉幼稚園或幼兒中心，當中暫時未有新冠肺炎確診個案，惟決定幼稚園及幼兒中心本周六起暫停面授課堂14日。詳情請見【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增6宗感染源頭不明的本地個案，有4人屬的士司機、1人為復康巴士司機。

第5,409宗：77歲男的士司機

第5,417宗：68歲男的士司機

第5,418宗：63歲男的士司機

第5,419宗：63歲復康巴士男司機

第5,420宗：69歲男的士司機

另外亦有一宗感染源頭不明個案，涉及第5427宗確診42歲男子，於九龍灣展貿中心擔任銷售員，日常會與客人開會，其中一名與會客人須安排檢疫，公司有300至400名同事，同組20多人將安排檢疫。

病人與家人同住青龍頭豪景花園八座，11月9日不適求醫確診，傳染期間曾訪多間餐廳，包括大角咀塘尾道金沙餐廳、太子元朗冰室、屯門啟豐園中心小桃園餐廳小廚、九龍灣展貿中心祥和食堂及信和食堂、光輝園雲貴軒、九龍灣台灣麵。

張竹君稱，有數名親友曾訪病人住處，列作密切接觸者，分別屬教師及學生，涉及包括學之園幼稚園青衣分校、天主教郭得勝中學、梨木樹天主教小學及長沙灣宣道國際學校；密切接觸者未有病徵，將獲安排檢疫，會建議有關學校停課1、2天，直至檢測有結果為止。

病人曾於10月26日到過「The One」譽宴星海參與自助餐形式的婚宴，同場200人至300人，4人同枱，會通知出席人士到就近地方進行檢測。

衞生防護中心昨日已透露上述初步確診及不確定個案的病人詳情，其中一名77歲男的士司機居深水埗海麗邨海暉樓，病毒CT值是15至17左右，相信是發病初期；其太太亦有不適，已送院檢測。詳情請見【下一頁】

運輸署今日起至11月18日，設立共4個臨時檢測套裝派發及收集中心，繼續為的士司機提供新一輪檢測服務。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡