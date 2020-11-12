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【港大藏屍案】殺妻時正受抑鬱症影響　辯方指張祺忠受妻子挑釁失控犯案

社會 16:16 2020/11/12

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案件於高等法院續審。（資料圖片）

香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室案今（12日）於高等法院續審。控方今完成舉證，辯方展開開案陳詞指，被告承認殺妻及為了掩飾事件而向家人和警方撒謊，犯案時受抑鬱症影響，於死者挑釁下才一時失控而犯案。辯方相信陪審團聽罷被告、其子女、同事及3名專家的證供後，會裁定被告謀殺罪名不成立。被告現出庭自辯。

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

辯方今於開案陳詞中指，被告早已承認他於2018年8月17日的凌晨殺害了妻子，被告亦承認他為了掩飾事件而向家人和警方撒謊，而被告亦知道他的行為是難以原諒的，因此他並不打算找藉口，而是要向陪審團解釋，為何他的罪責可以由謀殺，減輕至誤殺。被告亦早已表示願意承認誤殺罪但不獲控方接納。

辯方續指，陪審團從證據中應該得知，被告並無預謀殺害妻子，否則他不會在兒子隔壁的房間犯案，亦不會在姨仔身處客廳的時候犯案，一個平時專業、體面、沒有案底的人，忽然殺害了妻子，他必然是失控。

辯方指被告的其中一個辯護方向，是精神失常減免刑責，辯方表示將會傳召兩名精神科醫生作供，他們均同意被告犯案時，正受到抑鬱症影響，其精神狀態嚴重影響其判斷力及責任。

而另一個方向則是被告受到死者挑釁才一時失控而犯案，陪審團需考慮，作為一個與被告有類同年紀、性別及性格的合理人士，會否作出同樣的行為。

辯方指在審訊過程中，會小心避免抹黑死者，但作為辯方律師，他有責任保護被告的權益。辯方續指，本案是一宗悲劇，但辯方有信心，陪審團聽罷被告、其子女、同事及3名專家的證供後，會裁定被告謀殺罪名不成立，而誤殺罪名成立。

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記者：楊詠渝

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