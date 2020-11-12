【DQ議員】譚耀宗稱宣誓修例應包括區議員　譚惠珠強調DQ與拉布無關

▲ 譚耀宗（左）及譚惠珠。（陳靜儀攝）

全國人大常委會昨日通過決定後，港府隨即宣布，4名被選舉主任裁定提名無效的立法會議員，即時喪失議員資格。全國人大常委譚耀宗表示，將來《基本法》第104條立法時，應該要更全面，包括區議員在內。

譚耀宗指出，《基本法》第104條清楚列明，公職人員需要擁護《基本法》及效忠特區，而港區國安法則提及區議員，所以日後若就《基本法》第104條本地立法，應該要考慮到港區國安法的要求，全面地包括區議員在內，立法亦應該訂列罰則，如取消資格。

對於15名民主派議員辭職，譚耀宗稱中聯辦、港澳辦聲明的譴責、批評強烈，直言人大常委會的決定並非針對該15人，但卻要「攬上身」，辭職只是對抗中央，加上他們以辭職及強烈批評人大常委會的決定，日後參選時，相信難以說服選舉主任，是擁護《基本法》及效忠特區政府，有關人士可以嘗試參選，但直言難以符合參選資格。

基本法委員會副主任譚惠珠強調，人大常委會決定與「拉布」全無關係，而是有人明顯尋求外國勢力干預。她認為，4名被DQ人士，司法覆核成功的機會是十分低，甚至是沒有，因為香港法院對人大常委會的決定沒有司法管轄權，直言有關人士若然希望尋求司法覆核，可以如常入稟，再看法庭的判斷。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳宛彤