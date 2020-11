▲ 連詩雅賀柏豪生日。(取自IG)

周柏豪跟連詩雅是多年工作拍檔,近日有份參演《使徒行者3》及電影《無間行者之生死潛行》,今日是柏豪36歲生日,他在凌晨已在社交平台post生日蛋糕,師妹連詩雅亦準溡送上祝福。

Shiga又在IG貼出多張二人合照,留言:「我們見證大家很多的改變,很多的成長,很多的經歷,很開心一直有這位大哥哥的周同學,一直互相鼓勵、互相扶持。(同我無數次的強迫他與我拍照)11.12生日大大大大大快樂,繼續健康,做你想做的事,認為要做的事,繼續 Face everything And Rise同 keep going!」

周柏豪也在IG留言:「感謝各位的祝福,今年是最特別的一年,也是自己勇敢堅強的一年,但其實在相安無事的年頭,根本都不用去堅強不堅強勇敢不勇敢。」