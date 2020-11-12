【自私父母】任由發燒仔女返學播毒拒早退　家長懶理︰俾兩粒退燒藥佢得啦

▲ 本港有自私家長任由發燒的孩子返學。

新冠肺炎持續肆虐，加上多間學校爆發上呼吸道感染個案，如果家長發現子女發燒不適，為己為人，切勿回校上課。可是，有自私家長卻任由發燒的孩子返學播毒，校方發現學生不適，通知家長，家長的反應及做法令學校職員感到憤怒。

家長任用發燒子女上學

有在中學校務處工作的網民，向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，一名學生不適在小息時到校務處保健室休息，他向學生了解，得知該名學生原來發燒。學生說︰

尋晚開始發燒，今朝食咗退燒藥返學，應該藥力過咗，依家應該又開始有啲燒。

家長一度拒孩子早退

始終在疫情下，以及近日多間學校爆發上呼吸道感染個案，校方擔憂，要求學生盡快執書包，早退去看醫生。校務處職員致電予家長講述學生的情況，提醒現時疫情問題比較緊張，其實學生有發燒都一定要早退，以及不可以返學。怎料家長不覺問題的嚴重，回應︰

我今朝俾咗退燒藥佢食㗎啦！退咗咪返得囉！

網民再次提醒家長需要明白，疫情的關係，學校都會小心處理，其實學生應該先看醫生。家長依然懶理︰

洗咩咁煩，你哋俾兩粒退燒藥佢得㗎啦！

直斥校方麻煩

網民向家長解釋校方不可以亂給藥學生食，他們不知學生的確實情況，重申學生需要早退去看醫生。家長感到煩躁，在電話中直斥校方，立即無禮貌地收線，投稿的學校職員有感家長沒有公德心。

你哋學校真係煩，咁易中咩！鍾意退退飽佢，我唔得閒嚟接佢！你叫佢自己走啦！

網民斥家長不負責任

有關帖文引來大量網民留言，斥責該名家長不負責任及自私，留言指︰「如果小朋友獨自回家途中，出了甚麼意外，那家長肯定又會怪責學校」及「等陣全校畀佢搞咗個群組，停課N日，其他受害者真係多得佢唔少」。

另有網民分析有一類家長逼發燒仔女返學，驚孩子趕不上進度，有一類家長逼發燒仔女返學是不想搵托兒所，文中的家長似是後者。

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責任編輯︰顏紫燕