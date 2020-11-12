【使徒行者3】爆Seed被徒弟朱倩跟蹤彩蛋曝光　麥美恩獲何佩珉指導動作：人生可以型一次【有片】

▲ 麥美恩（Mayanne）於TVB劇《使徒行者3》飾演爆Seed（林峯飾）徒弟朱倩獲讚。

TVB劇《使徒行者3》本周開播，爆Seed（林峯飾）徒弟朱倩（麥美恩飾）被活摘器官慘死一幕摧淚，觀眾大讚麥美恩（Mayanne）演得出色。日前一段朱倩跟蹤爆Seed的影片曝光，朱倩手持雙槍的連場動作戲及爆笑對白同樣大獲好評，不少觀眾看好麥美恩於年尾的台慶頒獎禮上有望獲獎。

朱倩生前跟蹤爆Seed

彩蛋片中，朱倩一邊跟蹤爆Seed，一邊向「母雞」報告，趣味對白加上Mayanne的生鬼演繹令氣氛輕鬆搞笑。突然間，朱倩手持雙槍型格應戰，遇敵殺敵的她動作戲連場，不過原來一切都只是其幻想。

其後，朱倩到達爆Seed的沐足店，並獲對方為她腳底按摩，最終她得悉爆Seed就是「母雞」。

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【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚 Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷

Mayanne於社交平台分享彩蛋片段，並謂：

朱倩 UC大考驗 第一個任務—跟蹤爆seed #呢場槍戰真係好認真

#幻想世界原來係咁正

#聯絡人把聲咁似叔叔嘅

#辛苦晒所有台前幕後

@seeseetvb

#你個潤冇咗啦

▲ （麥美恩IG圖片）

【使徒行者3】麥美恩與農夫發揮搞笑本色 Mayanne演技獲讚：我是幸福的【有片】

麥美恩感謝何佩珉指導

她貼出與林峯的師徒合照，寫道：

Battle is on ♟ #whatascene 人生可以型一次

朱倩chok到盡

都不及爆seed咁有型 雙槍拍攝 型到呢

好有Angelina感覺

呢場戲封咗成個廠 加咗埋兩排車

飛身碌地 再嚟個旋轉360

成個sequence好認真

拍完之後雙手真係好震

但享受過程

剪出嚟 加埋動漫畫面

朱倩好勁啊....（幻覺嚟嘅啫...） 雖然係幻想畫面

但幕後團隊真係好認真

有咁多專業師傅教導

@puimanho 感謝你同師傅們幫我

多謝大家俾我一個美好嘅回憶💓 #使徒行者3 #linewalker #彩蛋 #朱倩 #朱倩番外篇

不少觀眾都表示不捨得朱倩，Mayanne回覆TOPick：「我也不捨得，我在網上看了一次後，再於電視看了一次。」對於這次演出大獲好評，她感謝觀眾支持：「幕後給予我很多信心，這次的拍攝很順利，很開心可以有好的成績表給自己。」

Mayanne大讚劇組：「以彩蛋方式將朱倩生前跟蹤爆Seed的戲呈現於觀眾眼前別具心思，用另一種形式剪出來，令朱倩的出場位很特別。同時與觀眾有一種互動，因為經過大家的呼喚後便再次出來，劇組也有留意觀眾的Feedback。」

彩蛋內的槍戰令Mayanne又驚又興奮，並笑言自己經常眨眼。她說：「感激武術師傅的指導，上了一堂後便為我度身訂造各種動作，再以加上漫畫效果。Mandy（何佩珉）除了教我演動作導外，也是我的替身。」

Mayanne大讚「師父」林峯戲內外都很照顧她，「第一場戲就是在沐足店內拍攝，首次見面便幫我按腳，有點不好意思。他不但沒有嫌棄且會看顧我，很享受拍攝過程，是一個Team Work來的。」

問到朱倩會否再出現時，Mayanne大賣關子，「如果大家想繼續看見她，她有可能會再出來。」

記者：梁樂欣