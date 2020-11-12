【流感高峰】幼校校長稱家長憂停面授課堂難照顧子女　冀教育局想方法調適

▲ 有幼稚園校長擔心，暫停面授課堂會增加家長照顧壓力，希望教育局調適。（資料圖片）

本港天氣持續轉涼，一周內逾百間學校爆發上呼吸道感染個案，政府今日（12日）宣布，幼稚園及幼兒中心在星期六（14日）起暫停面授課堂14日。詳情請看：【下一頁】

位於荃灣的萌兒幼稚園校長張如卉表示，現時有逾百間幼校爆發上呼吸道感染，情況厲害，學校自身都需要注意衞生，但擔心暫停面授課堂會使學童學習不連貫，加上該校主要為全日班，雙職家長「要返工供樓」，照顧子女有困難，又指通信群組中已有家長詢問如何辦。

張如卉說，教育局暫時未發通告指示學校如何處理，希望教育局想方法調適，支援家長；學校已準備好，當局方稱可開放校園讓家長托管子女，就能幫忙。而今日學校亦定好未來2周以Zoom教學的時間表，並向家長發通告，又會趁停面授課堂期間消毒校園。

香港幼兒教育人員協會主席甄可安指，今年流感爆發較以往急速，受影響學校多，故支持儘快暫停面授課堂的安排，減低幼兒患病的風險。而幼稚園現實行半日面授課堂，雙職家長早已對照顧子女感困難，宣布停課後亦有家長擔心未有足夠的時間和能力與孩子進行在家學習，但他相信為子女健康，家長會體諒安排。

甄可安續稱，學界較擔心今次上呼吸道感染的病徵與新冠肺炎相近，若果幼稚園成為傳播鏈，問題將會非常複雜；而幼稚園校舍一般細小且依靠抽風系統交換鮮風，若有帶菌個案就較容易傳染，故業界會加強消毒清潔。學校亦會鼓勵家長帶同幼兒到診所注射疫苗，提醒他們在暫停面授課堂期間不要到多人的地方。

此外，幼稚園停課14天，小學家長亦擔心有機會停課。有銅鑼灣名校小學家長群組留言，學校今日放學前叫學生帶走儲物櫃課本及習作回家，與上次小學因疫情停課前一樣，似為一旦宣布停課做準備。

政府表示，近日有171間學校院舍爆發上呼吸道感染，近6成屬幼稚園和幼兒中心，涉1900學童，詳情請看：【下一頁】

食物及衞生局局長陳肇始表示，小學生年紀較大，較具自理能力；加上小學校舍分班上堂，較低風險出現廣泛感染，現階段先讓幼稚園及幼兒中心停課。詳情請看：【下一頁】

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記者：徐紹軒