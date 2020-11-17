【美國升學】美國虎媽備戰兩年兒子仍落選「天才班」　移民美國港媽：偷步入閘冇得留低

▲ 尊重仔女嘅成長節奏，佢哋先會展翅高飛。（Vikey提供）

上次同大家分析咗美國「天才班」嘅選拔試CogAT (Cognitive Abilities Test)。有啲父母誤以為好似傳統考試，搵啲「必操試題全攻略」，練熟佢就可以攞高分。殊不知，呢個測試好有台型，冇得操冇得背。

偷步入閘反而冇得留低

話說朋友嘅朋友個細路，三歲開始，俾阿媽逼填色、串字、計數。個阿媽一直都唔明白：阿仔一早識晒老師教嘅嘢，日日返學都嗌悶，話無聊，點解會過唔到呢個選拔試？其實呢位阿媽，只係千千萬萬個虎媽虎爸嘅縮影：偷步入閘，違反遊戲規則。最終紅牌出場，冇得留低。

我唔係話佢犯法，其實呢個「遊戲規則」比法律更加重要，係指小朋友嘅成長規律：啱嘅階段做啱嘅嘢，唔超前亦唔滯後，但求啱啱好。遵守遊戲規則，即係尊重你個細路獨一無二嘅成長節奏。

犯規嘅結局，就係被趕出「終身學習」呢個競技場，冇咗好奇心、創造力、以及嗰一股本應超長持久嘅熱情。好似嗰位阿媽咁，搞到阿仔唔想返學，適得其反，你輸得起咩？

▲ 喺全美最好嘅校區，每日都上演着「望仔女成龍鳳」嘅故事。（Vikey提供）

美國同樣有虎媽

大家可能會問，個阿媽係咪華人？唔係，佢係土生土長嘅美國人。正所謂虎媽虎爸無分國界，呢度被稱爲全美最好嘅校區之一，每日都上演著「望仔女成龍鳳」嘅故事。佢哋唔淨止勞心勞力於學術咁簡單，仲用好多時間同金錢，投放喺體育同藝術。順手拈來就有好幾個真實例子。

其實電視台每年採訪搶閘出世嘅BB，啲父母都信誓旦旦：開心健康就乜都得。但係身處你追我趕嘅比較之中，人往往容易迷失方向，忘記初心。如果你咁鍾意比，攞自己同人比咯，無謂逼佢同隔離陳太個仔比。佢唔屬於你，只係通過你而嚟到呢個世界，佢仍然屬於佢自己。試問，冇童真冇童趣，點算係童年？！所以，咁多位父母，醒下啦唔該。

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