【人美心善】鄧麗欣+胡定欣+唐寧任助養大使　宣揚愛心改善發展中國家女孩命運

▲ 鄧麗欣人美心善。

疫情下，不少藝人的演藝工作大受影響，深感許多東西都不是理所當然。鄧麗欣、胡定欣及唐寧在面對「疫」境時，同樣感受至深，而她們同為國際培幼會助養大使，亦心繫在發展中國家的助養孩子。

她們除持續關注助養「囡囡」的抗疫情況並給予支持外，三位大使更首度攜手為培幼會義務拍攝宣傳片，並大談兒時經歷及與助養「囡囡」的珍貴緣分，盼望更多人與她們一樣，加入助養行列，一同逆轉女孩命運。

▲ 鄧麗欣支持助養。

鄧麗欣憶童年生活

這次鄧麗欣來到充滿童年回憶的大興邨，在其母校大談兒時回憶及助養經歷。Stephy指大興邨就是她兒時的一個小世界，雖然家境未如理想，但日子過得幸福簡單。

鄧媽媽曾帶她去社區會堂摺紙鶴用作義賣的經歷，亦令她首嚐助人滋味，於心底埋下一股行善的力量，促使她長大後努力工作的同時，亦積極參與慈善工作。

鄧麗欣在2013年隨培幼會到訪越南，亦開展了她與Y Loan的「母女情」，去年Y Loan來港參與培幼會的十周年活動，更令Stephy有機會與她重聚，親眼見證Y Loan健康成長。

「疫」境當前，Stephy得知Y Loan身處的村落無感染病例，即時放下心頭大石，亦慶幸Y Loan可以透過培幼會獲得防疫物資，盼望Y Loan在她的持續支持下，可以安然渡過「疫」境。

▲ 胡定欣親身到訪尼泊爾。

胡定欣赴尼泊爾探訪

今年初胡定欣首次隨培幼會到訪尼泊爾，返港後疫情隨即爆發，她坦言一切來得很快，但慶幸這趟旅程令她有機會遇上12歲被視爲賤民女孩的Bina，並展開一段奇妙的助養旅程。

初遇Bina，定欣形容她是一個害羞寡言的女孩，貧苦且早年喪父的經歷亦令她終日愁眉苦臉。但不足一年的時間，定欣就從培幼會的最新資料上首次看到Bina燦爛的笑容，「我很感動，她竟然有這樣的笑容，看到那張照片我真的很開心。」

定欣亦慶幸自己的一點支持，不但令 Bina可以重返校園，更在疫症下得到急需的防疫用品，如口罩、番梘、消毒洗手液等，停課期間亦獲派在家學習資料，讓其學習進度不致落後。定欣坦言入行以來得到許多人給予的支持和機會，才可以勇敢追夢，她盼望自己亦能在Bina的追夢路上出一分力，讓她有一個扭轉命運的機會。

▲ 唐寧透過培幼會助養兒童多年。

唐寧身教孩子助人精神

作為兩孩之母的唐寧亦因疫情而迎來很大的轉變：「以前教小朋友，在衛生方面我會著他們不用太怕骯髒，不能過份保護他們，但在疫情下，我要向孩子重新灌輸一套衛生觀念」

除日常的衛生教育，Leila多年來亦透過身教，教育孩子助人的精神，她2012年隨培幼會到陝西探訪時，就助養了當時7歲的孤女小玲，至今已8個年頭。

Leila坦言透過培幼會助養兒童多年，對培幼會的相關抗疫工作很有信心，她亦深感在疫情及天災下，孩子及其社區所需的支援更加迫切，亦更需要全面的關顧。