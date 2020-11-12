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【新冠肺炎】約10宗初步確診2宗屬不明源頭　65歲男患者曾由旺角步行至坑口

社會 16:42 2020/11/12

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今日新增2宗初步確診。（資料圖片）

本港疫情未止，消息指本港（12日）新增23宗確診，至少7宗本地個案，其中6宗為不明源頭個案，另有1宗與之間個案相關；當中16宗為輸入個案。

本港新增23宗確診涉不明源頭個案，詳情即睇，【下一頁】

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日新增約10宗初步陽性個案，其中2宗源頭不明，2宗與早前個案有關連；2宗源頭不明情況如下，

其中一名為56歲男士，11月7號起不適，住大埔中心18座，威爾斯圖書館職員，平時日有去太和運動場跑步，有到九龍坑行山，曾到昌運中心瑞峰軒、「咪走雞」、爭鮮進餐，另外有緊密接觸者於大埔恩主教書院上學，該校需要停課兩天等侯其檢測結果。

第二名為65歲退休人士，與家人住旺角新填地街德豐大廈，平日喜歡遠足，與朋友曾試過由旺角地鐵站行到坑口，或到西貢井欄樹等。11月8日到大角咀浸信會做崇拜，有60至70人，眾人當時有戴口罩，平時多做大角咀彩翠軒酒家飲茶，有到大角咀鴻昌茶餐廳進食。

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記者：郭家穎

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