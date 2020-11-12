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【機智救母】媽媽癲癇症發作5歲醒目女解鎖手機　FaceTime母好友求助救回一命

親子 17:32 2020/11/12

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英國一名媽媽癲癇症發作，5歲女兒憑著機智救了媽媽一命。

5歲小女孩成功救了媽媽一命！英國一名患有癲癇症的媽媽一次在家病發，幸好她的5歲女兒機智又冷靜，懂得解鎖媽媽的手機之餘，更以FaceTime向媽媽的好朋友求助，媽媽才沒有生命危險。

臨危不亂想辦法救母

據英國《利物浦迴聲報》（Liverpool Echo）報道，來自英國伯肯黑德（Birkenhead）的42歲媽媽Nicola Collins患有癲癇症，她在10月28日癲癇發作，當時她正在廚房裡，忙著為5歲的女兒Autumn Lanceley弄烤餅。

Autumn眼見媽媽癲癇發作，在廚房的地板上不斷抖動，嘗試把枕頭墊起媽媽的頭部，希望紓緩媽媽的不適，但Nicola還是無法靜止下來。

這名5歲的小女孩很快便找到媽媽掉落在沙發側的手機，並輸入密碼將手機解鎖。她利用FaceTime聯絡到媽媽最好的朋友Laura，幸好Laura居住在Nicola家附近，Laura一方面趕去Nicola家，另一方面召喚了救護車，及時將Nicola送往醫院接受治療。

機智聯絡附近的朋友

Nicola受訪時表示，女兒還不會拼寫，但平日當她與Laura傾談時，女兒在旁聽到，然後辨識出一些字。Nicola對女兒能作出如此舉動也感到驚訝︰

我簡直不敢相信，她記得我的手機密碼，並聯繫我住在附近的朋友，Laura說她在電話中聽起來勇敢和鎮定。

她為女兒感到驕傲，更表示「女兒救了我的命！」她知道自己癲癇發作時，一定讓女兒感到恐懼，但她依然冷靜地找出解決方法。

自小患有癲癇症的Nicola在過去5年來，曾出現過5次癲癇發作，但是今次情況特別嚴重。她被送至當地醫院，醫生尚未知道導致她嚴重癲癇發作的原因，她正留醫進一步治療，並正在康復中。

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責任編輯︰王明芳

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