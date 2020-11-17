【幼園巡禮】引入大自然探索課程倡戶外學習　幼稚園拓4萬呎森林學院提升全人發展　

▲ 師生會每星期有一天前往附近4萬尺的森林學院，經歷不同的學習主題。(受訪者提供)

北歐等地的小朋友，常會走入森林中學習，也不會害怕蝴蝶等小昆蟲。今年9月開校的艾蒙特國際幼稚園EIS International Pre-school，強調把森林帶入課程，學生有四成時間會在戶外學習，包括前往校區10分鐘車程的四萬尺森林學院度過，學校校舍設計也有大量自然元素，滑梯組合區底層是迷宫，按照小朋友高度設計，讓小朋友培養探索和好奇心。

蘊釀期達15年

創辦人林明祥（Clement）是eClass校園綜合平台的共同設計人，他謂建校已蘊釀了15年，因着多年來在研究教育出路的過程中，發現本地幼兒教育缺失了戶外活動和大自然這一環，加上功課量大，至令家長壓力很大，也導致家庭很不快樂。

「今天學生未入大學已像榨乾了的狀態，但他們基礎能力不錯，問題是學習慾望不高。我很想創建一間學校，由幸福、快樂感推動着學習動機。」

他強調，傳統課室的學習，有太多標準答案，反而容易令人失了好奇心；大自然變化多端，可提供學生豐富而真實的學習元素。

▲ 林明祥強調以一己之力，難以改變教育根深柢固的問題，但他勇於走出第一步，把自己心中認為的夢想校園付諸實踐。

在野外教室上課

他去年終找到元朗的校址，把村校「開明學校」改建，集結來自英國、西班牙、南非及本地的建築師、園藝師和學校環境設計師等共同創建校內戶外學習環境。

他舉例校園園景配置是參考荷蘭著名景觀設計師的概念，物種豐富自然，有助培育小朋友美感；而Wild-classroom是由本地建築師Derek Tsang和森林幼稚園教育模式發起人Danie Strydom共同建構，興建前他們曾到英國向幼兒教育環境設計的專家Emma Packard諮詢，對方後來到港實地提供設計建議。

「Wild-classroom是一組集合樹屋、小溪流、沙池、沙泥廚房及圓形花園，小朋友會在這裏上閱讀和探究課堂，而Adventure Playground如同冒險區，地底建有迷宮，我們發現小朋友有自己對玩的想法，老師主要是觀察他們，加以幫助。」

▲ 森林學院是真正森林，只有最原始布置，比校園更為野外feel。小朋友現場就地取材拿木頭、石去建設一座昆蟲昆蟲酒店。

浙江的安吉遊戲教育模式，吸引全球學者前往參考，Clement謂安吉的模式是提供開放空間和多元組件，包括車軚、水管、木頭，讓幼兒合作和想像。

「這裏的現象也很有趣，我們放了一些有滾輪的卡板，有小朋友會用來運輸，有的會把它看成交通工具，用兩枝廁所棍去當推動器，而我們也容讓孩子爬上木梯，至於怎樣搬動如此重的梯子，他們就要自己想方法。」

他自言這一代實在過分保護，以致失去了很多能力。

小朋友理應不怕流汗，不怕蟻和蝴蝶，在滂沱大雨中仍然能夠自得其樂，他們理應估算風險後，能接受到損傷，當然是在大人觀察中，不然他們日後的人生如何學懂估算風險？

薈匣子工作室玩具設計師Canson現為該校的合作夥伴，他負責構思安吉遊戲教育模式的延伸，Canson在科學園有自己設計工作，他謂未來會在Open Playground構思不同的maker計劃，透過動手拼砌大型裝置訓練孩子創意。「我期待教他們拿剧去處理木頭，嘗試不同手作。」

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4萬尺的森林學院

學生每星期定期前往附近4萬尺的森林學院上課，森林學院比校園更像野外。Clement謂︰「森林學院有兩個區域，進階的山區，更富冒險和挑戰性，這裏的家長都有心理準備，大雨時我們也會出外上堂，如果怕濕、怕泥、怕穢、怕曬，會較難適應這裏的學習。」

他期望學生畢業前有能力獨力在野外為父母煮製一餐飯。「我認為可以實現，小朋友能力本來不少，過去1個月學生在老師們帶領下，在森林間曾試過爬樹；他們設計了一間昆蟲酒店，老師詢問他們希望昆蟲酒店有那些元素可以吸引昆蟲入住，大家便發揮想像力，這種學習模式真有趣。」

網上系統追蹤發展

國際學校的課程各有特色，他解釋這裏採用英國的EYFS（Early Years Foundation Stage）幼兒教育課程架構，共有7個範疇，其中溝通和語言發展、體格發展、個人社交與情緒發展是幼兒階段的核心能力；其他4大範疇是關乎小學的能力裝備，包括閱讀書寫能力、早期數學、認識世界和藝術表達和設計。

「我們把這些元素融入課程，我們並沒有教科書，每一位老師都是課程設計者，學生是進行主題式探究學習，每日的活動都會貫穿該階段的主題，舉例最近學秋天，學生會在戶外讀故事，觀察落葉，在檸檬樹上採檸檬，製作特飲，探討秋收的意義。」

▲ Wild-classroom空間內包括這小樹屋和溪流。(受訪者提供)

由於英國的EYFS架構特色會持續追蹤及觀察學生發展，故學校現時透過一套網上系統持續觀察和紀錄每位小朋友的學習進展和成長變化。家長透過手機程式，可以持續了解小朋友在學校的表現，也可以向老師分享孩子在家裏的一些情況，加強家校合作。

師資方面，學校老師主要來自英國，分別有六年至十年教學經驗，其中兩位美國老師，童年也是在野外環境度過；中文課程則以普通話教學；Clement補充，EIS的辦學機構Eminent Education已正式與芬蘭的赫爾辛基大學教育系合作，以EIS作為基地提供芬蘭幼兒教育證書課程，日後老師將持續進修，完成該大學的芬蘭幼兒教育證書課程。他同時強調並不想把學校定位貴族學校，故學費相對實惠。

記者：胡麗珊