疫情下不少人濕疹發作,皮膚專科醫生朱灼欣指出,近期面部濕疹、汗皰疹等濕疹個案增多,提醒濕疹患者注重日常皮膚護理。如果濕疹嚴重或出現急性變化,更要及早求醫。

濕疹復發 輕重皆有

疫情下不少人情緒緊張,生活壓力大增,部分濕疹患者更因此令濕疹變得非常嚴重。皮膚專科醫生朱灼欣指出,「有一位異位性皮炎濕疹病人,從小到大濕疹相當嚴重,非常困擾。之前她接受生物製劑治療,令全身濕疹明顯受控,整體病情轉穩定,雖仍偶有輕微覆發,但已不影響她的生活,情況相當理想。可惜因為疫情,她壓力大增、睡眠不足,濕疹再度復發,全身四肢非常紅腫和痕癢,情況嚴重。使用了不同藥物都沒有明顯幫助,最後要再次使用生物製劑,才把濕疹控制。」

朱灼欣醫生提醒,在疫情下濕疹患者最重要是紓解壓力,以及做好第一步,勤用潤膚乳。洗手和沐浴後即時護膚,維持皮膚屏障功能。「濕疹受多元因素影響,精神壓力、戴口罩令汗水增多、口罩造成皮膚摩擦、過度清潔皮膚,均會令濕疹加劇¹ ²。部分人經常洗手,令雙手皮膚乾燥,以及受清潔用品刺激而引起濕疹,甚至引致汗皰疹,雙手會出現小水泡,異常痕癢³。」



抗疫期間,濕疹患者要注意選擇抗疫用品,以及使用方法,避免刺激皮膚。朱灼欣醫生有以下建議。

口罩:

- 選擇外科口罩要注意尺碼,不要過緊,以免增加對皮膚摩擦致敏。口罩邊緣要有足夠的柔軟度,減少對皮膚造成刺激。

- 口罩濕了要即時更換,免細菌滋生。

- 戴口罩前注意皮膚清潔,並塗上清爽護膚乳,時刻保持皮膚滋潤。

- 當出現口罩肌,要留意使用質地清爽的潤膚乳液護膚,預防粉刺。重點是以適合的護膚品穩定皮膚狀況。

- 使用口罩架要避免汗水積聚,以免刺激皮膚,誘發濕疹。

清潔用品:

- 最好以清洗雙手代替經常使用消毒搓手液。

- 洗手液宜性質温和,以免過度刺激,洗手後宜塗上潤膚乳

- 假如習慣帶手套上街購物,建議先戴上棉質手套再外加膠手套,以免膠手套積聚汗水,直接刺激皮膚。

- 避免把消毒噴霧直接噴身上衣服,以免引起手腳皮膚濕疹。



濕疹嚴重要求醫

如果濕疹趨向嚴重,要及早求醫。醫生會視乎病情處方外用或口服藥物,輕至中度患者多用非類固醇或類固醇藥膏⁴ ; 中至嚴重程度或急性濕疹患者,則按情況處方口服藥物如類固醇、免疫抑制劑,或皮下注射藥物生物製劑⁵。

