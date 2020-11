【Netflix劇集】《艾蜜莉在巴黎》確定明春拍第2季　莉莉哥連斯等齊用法文宣布好消息

▲ Netflix宣布明春於巴黎開鏡拍人氣劇《艾蜜莉在巴黎》的第2季。

Netflix高人氣原創劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris),終宣布開拍第2季了。雖然有不少法國人批評它對法國文化的描述太過時,但此部浪漫愛情喜劇上架後無疑是在全球掀起了話題,由時尚品味到靚仔男主角等。

Netflix在今日(11月12日)於官方IG發布短片,當中見到一眾《艾蜜莉在巴黎》的重要角色,講法文Deux(即是2)、舉起兩隻手指,或者展示兩份禮物等的相關短片,宣佈此劇將會開拍第2季。

▲ Netflix 在官方IG 發宣傳片宣布《艾蜜莉在巴黎》會添食一季。(影片截圖)

女主角莉莉哥連斯轉貼此片時就表示:「2比1更好(Deux is better than un),我很驚喜,也激動地(因為Sylvie會感到沮喪)宣佈《艾蜜莉在巴黎》會開拍第2季!謝謝大家的愛與支持,我希望你們與我們一樣興奮!」。

此劇由經典美劇《色慾都巿》(Sex and the City)的Darren Star擔任製作人、並由31歲女星莉莉哥連斯(Lily Collins)主演,講述Emily原本任職芝加哥某大行銷公司。

因為該公司收購法國一家為高檔品牌提供市場推廣服務的公司,Emily被派駐巴黎,完全不懂法語的她隻身遠赴花都,在當地面對許多文化差異帶來的苦事及趣事,還不斷有浪漫奇遇,其中飾演型男廚師Gabriel的法國男演員Lucas Bravo,還憑此劇爆紅。

▲ Netflix以法國上司Sylvie身份寫信挽留Emily的方式告訴觀眾將開拍第2季劇。,(網上圖片)

Netflix還以劇中主角Emily的法國上司 Sylvie 發信的方式公佈此次的續約消息。信中Sylvie 尖酸地形容Emily「過度自信」、「欠缺奢侈品的市場銷售經驗」,但出色的表現令人印象深刻,因此任期會延長,希望她能更加深入了解法國文化。

▲ 《艾蜜莉在巴黎》編劇對巴黎的描寫並形容為過時,未知第2季會否有改善。

第2季將於明年春季在巴黎開鏡,新火花是Emily和好玩得的Mindy(Ashley Park飾)會有怎樣的室友關係?Emily跟廚師Gabriel以及Gabriel前女友Camilie的複雜感情關係又會如何發展?Emily又會否繼續激死法國上司 Sylvie?

記者:胡慧雯