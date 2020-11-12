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【Netflix劇集】《艾蜜莉在巴黎》確定明春拍第2季　莉莉哥連斯等齊用法文宣布好消息

娛樂 17:46 2020/11/12

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Netflix宣布明春於巴黎開鏡拍人氣劇《艾蜜莉在巴黎》的第2季。

Netflix高人氣原創劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），終宣布開拍第2季了。雖然有不少法國人批評它對法國文化的描述太過時，但此部浪漫愛情喜劇上架後無疑是在全球掀起了話題，由時尚品味到靚仔男主角等。

Netflix在今日（11月12日）於官方IG發布短片，當中見到一眾《艾蜜莉在巴黎》的重要角色，講法文Deux（即是2）、舉起兩隻手指，或者展示兩份禮物等的相關短片，宣佈此劇將會開拍第2季。

Netflix 在官方IG 發宣傳片宣布《艾蜜莉在巴黎》會添食一季。（影片截圖）

女主角莉莉哥連斯轉貼此片時就表示：「2比1更好（Deux is better than un），我很驚喜，也激動地（因為Sylvie會感到沮喪）宣佈《艾蜜莉在巴黎》會開拍第２季！謝謝大家的愛與支持，我希望你們與我們一樣興奮！」。

此劇由經典美劇《色慾都巿》（Sex and the City）的Darren Star擔任製作人、並由31歲女星莉莉哥連斯（Lily Collins）主演，講述Emily原本任職芝加哥某大行銷公司。

因為該公司收購法國一家為高檔品牌提供市場推廣服務的公司，Emily被派駐巴黎，完全不懂法語的她隻身遠赴花都，在當地面對許多文化差異帶來的苦事及趣事，還不斷有浪漫奇遇，其中飾演型男廚師Gabriel的法國男演員Lucas Bravo，還憑此劇爆紅。

Netflix以法國上司Sylvie身份寫信挽留Emily的方式告訴觀眾將開拍第2季劇。，（網上圖片）

Netflix還以劇中主角Emily的法國上司 Sylvie 發信的方式公佈此次的續約消息。信中Sylvie 尖酸地形容Emily「過度自信」、「欠缺奢侈品的市場銷售經驗」，但出色的表現令人印象深刻，因此任期會延長，希望她能更加深入了解法國文化。

《艾蜜莉在巴黎》編劇對巴黎的描寫並形容為過時，未知第2季會否有改善。

第2季將於明年春季在巴黎開鏡，新火花是Emily和好玩得的Mindy（Ashley Park飾）會有怎樣的室友關係？Emily跟廚師Gabriel以及Gabriel前女友Camilie的複雜感情關係又會如何發展？Emily又會否繼續激死法國上司 Sylvie？

記者：胡慧雯

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