【虎媽育兒】一口氣為4歲女兒報6個興趣班　52歲伊能靜拒認怪獸家長︰我不瘋狂

▲ 現年52歲伊能靜為4歲女兒一口氣報讀了6個興趣班。（影片截圖）

現年52歲的伊能靜於2015年，與年輕10年的大陸男星秦昊再婚，翌年便以47歲超高齡在美國誕下女兒「小米粒」。最近伊能靜在大陸綜藝節目《理想家》中分享育兒經，自爆為女兒報讀了6個興趣班，當中有一半是跳舞。伊能靜強調自己不是瘋狂的媽媽，大部分都是女兒想學的。

前夫庾澄慶同樣再為人父

與前夫庾澄慶（哈林）已育有一子小哈利，現年18歲。59歲哈林和伊能靜於2009年離婚後，都各自再婚，伊能靜搶閘在2015年，與大陸男星秦昊再婚，翌年誕下女兒「小米粒」；同年哈林都迎娶台灣前新聞女主播張嘉欣為妻，再誕一子一女，故這對前度夫妻近年都忙於湊小孩。

▲ 伊能靜開始數自己為女兒報讀的興趣班。（影片截圖）

伊能靜近年已無拍新戲、無新歌，專心相夫教女，只拍攝大陸綜藝節目亮相，單是今年已有《婆婆和媽媽》分享婆媳關係，以及在《乘風破浪的姐姐》大show勁歌熱舞，證明寶刀未老。

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6個興趣班一半學跳舞

她在最新節目《理想家》中體驗不同的生活方式，首集她便分享自己的教女心得，為滿足女兒愛探索的心，已為年僅4歲的女兒報讀芭蕾舞、拉丁舞、街舞、烹飪、鋼琴和數學6個興趣班。

▲ 伊能靜年過50上《乘風破浪的姐姐》勁歌熱舞。（微博圖片）

4歲就學跳3種舞蹈非常進擊，伊能靜解釋，報拉丁舞是因為女兒學芭蕾舞時，見到隔離班同學跳拉丁舞，引起她的興趣而主動要求學習，還很堅持。伊能靜又為自己「戴頭盔」，強調自己不是虎媽。

大家覺得小時候學那麼多東西會不會很辛苦？其實大部分都是她要學，是她跟我說她要上什麼，大家不要覺得我是瘋狂媽媽。

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伊能靜︰女兒上課就有自己時間

女兒好學多上興趣班，對伊能靜來說就有較多個人空間，且媽媽在很多地方都不及老師專業，交由老師教導最好。

女兒上課的時候，你就擁有一點點自己的時間……所以我們家有句話叫，你上學我上班，我培養她這個時間觀念。

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責任編輯︰林綺玲