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【準新娘】余香凝結婚姊妹團成員曝光　前度陳家樂大方祝福Jennifer出嫁

娛樂 17:42 2020/11/12

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余香凝周六結婚。

藝人余香凝（Jennifer）早前宣布將與圈外男友結婚，更傳出雙喜臨門未婚懷孕，Jennifer未有承認大肚傳聞，亦對婚事一宜保持低調，有指余香凝將在周六（11月14日）低調舉行婚禮，而Jennifer好友陳詩欣亦透露是姊妹團成員之一。

余香凝自公布結婚喜訊後，因表示丈夫非娛圈中人，故一直把婚事低調，至今未有正式公布未婚夫詳細身份，甚至樣子也未正式曝光。

有指余香凝周六舉行婚禮。

陳詩欣早知好姊妹余香凝要結婚　Eunice讚閨密余香凝未婚夫靚仔

而有指余香凝將在11月14日於半島酒店行禮擺婚宴，Jennifer亦未有正面回應詳情。

至於跟Jennifer一直屬好友的《姊妹淘》主持人陳詩欣（Eunice），早前出席活動，就向傳媒透露自己和廖子將是姊妹團成員，Eunice並指已接到準新娘的指引，在接新娘玩遊戲時，要好好愛惜未來老公。

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【暖男爸爸】余香凝未否認懷孕傳聞　略見肚Jennifer拒透露婚期

陳詩欣又指上次跟余香凝出席朋友婚禮，Jennifer搶到花球即可做新娘，故Eunice亦希望可做下一個準新娘，並指幾個好姊妹之中只剩她未嫁。

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陳家樂祝福Jennifer

另外，余香凝的前度男友陳家樂，今日出席活動時，被問及Jennifer本周六結婚一事，家樂大方回應，向Jennifer送上祝福及道賀。

家樂坦言：「我衷心祝福佢搵到一個可以行到尾嘅人。」 

陳家樂大方祝福。（東星圖片）

余香凝與陳家樂在2014年因合作拍港台劇《總有出頭天》而相戀，可是兩人在2018年分手，而Jennifer被傳媒影到上保險才俊Victor家過夜。事後，余香凝有解釋與Victor只是生意夥伴，二人當晚只是傾工事，強調與陳家樂分手沒第三者無關。

陳家樂其後憑劇集及電影逐漸企穩陣腳，早前傳出跟連詩雅擦出愛火，但二人未有正面承認。

撰文 : TOPick柴犬出動

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