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馬鞍山啓新書院女生受情困墮樓　送院傷重不治

社會 17:27 2020/11/12

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

馬鞍山啓新書院一名15歲女生，因感情問題留下遺書墮樓，送院後傷重不治。（黃傑偉攝）

今日（12日）下午約2時 ，沙田馬鞍山恆明街5號啓新書院一名15歲女生，因感情問題留有遺書，於校內6樓躍下，倒臥學校地下。職員發現報警，救護員到場將女生送院搶救，惟最終傷重不治。警方正在現場調查。

警方到場調查。（黃傑偉攝）

警方到場調查。（黃傑偉攝）

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  • 醫管局精神健康專線： 2466 7350
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記者：黃傑偉

學生自殺 學校 馬鞍山

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