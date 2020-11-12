馬鞍山啓新書院女生受情困墮樓 送院傷重不治
社會 17:27 2020/11/12
今日（12日）下午約2時 ，沙田馬鞍山恆明街5號啓新書院一名15歲女生，因感情問題留有遺書，於校內6樓躍下，倒臥學校地下。職員發現報警，救護員到場將女生送院搶救，惟最終傷重不治。警方正在現場調查。
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記者：黃傑偉