內地辦學機構從未來港辦學　九成「港漂」專才盼讓子女入讀

▲ 有針對「港漂」專才的調查稱，逾九成受訪者願意讓子女入讀由內地機構來港辦學的中小學校。（團體提供）

本港至今未有來自內地的辦學機構，在港設立中、小學校舍。有針對「港漂」專才的調查稱，逾九成受訪者願意讓子女入讀由內地機構來港辦學的中小學校。

團體「港漂圈」和絲路智谷研究院，10月底於微信公眾號進行問卷調查，收到3,652份有效問卷，探討從內地來港發展的「港漂」群體，對引入內地優質課程的需求。約91%受訪者表示，願意讓子女入讀內地機構來港辦學的學校；受訪者依次最關注學校的「師資水準」、「升學優勢」、「與國際課程接軌」，以及「家國教育」等因素。

參與調查的港區人大代表、絲路智谷研究院學術委員洪爲民稱，參與調查的「港漂」專才，逾六成人是1至3歲幼兒的家長，顯示這批父母對於內地來港辦學需求最大。他又指出，這批人可負擔較高水平學費，逾六成人接受每年學費達5萬元以上，三成多可負擔10萬元以上，更有近兩成人「不介意學費水平」。他續稱，「港漂」群體最期待北大、清華等內地高級學府，來港開辦附屬中小學。

調查團體表示，若内地辦學團體來香港設分校，料有助提升本港教育質素，指根據學生能力國際評估計畫PISA的測試數據顯示，內地中小學生學術水準優異，已高踞全球領先地位，亦有助本港教育走向更多元化發展。

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責任編輯：吳卓峰