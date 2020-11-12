【港大藏屍案】夫婦常為子女爭執　張祺忠自辯稱會遷就妻子

▲ 張祺忠案於高等法院續審。（資料圖片）

香港大學副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室案，今（12日）於高等法院續審。被告今出庭自辯，他指自子女從外地讀書返港後，夫婦二人關係變得緊張，因妻子與子女爭執時總要求被告與她同一陣線。被告表示會遷就妻子，他會按妻子要求，將強積金等文件張貼於房門，提醒退休後有多少金錢。

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

被告今供稱，他於80年代在英國攻讀大學課程，並於1987年認識妻子，兩人於翌年在英國結婚，並先後誕下兩名現年分別30歲及28歲的女兒Nancy及兒子Scot，夫婦二人於Nancy約1歲時回港定居及工作。

被問及與死者的婚姻是否一段快樂的婚姻，被告稱「開心嘅」，被告講述兩人關係開始緊張，是始於子女就讀中學，因為他們開始有自己的主見，很多時會與死者起爭執，而當雙方起爭執時，「佢會要求我同佢企埋同一陣線，令我同佢一齊說服仔女要跟佢咁樣做。」

被告又形容死者為人開朗而且樂於助人，「但係好多事情，佢有好強嘅觀點，會要求人哋跟佢嘅諗法去做」，否則死者會發脾氣和罵人。被告續指，當只有夫婦二人相處時，即使死者有這些要求或改變主意，他亦會輕易遷就對方。

被告坦言，有幾年時間子女在外地唸書，家中只剩夫婦二人，他會盡量遷就對方，惟後來子女返港，他們有更強的主見，尤其是關於女兒的工作，死者有自己的意見，亦會將責任交給被告，若被告拒絕遷就死者，「佢就會經常攞返件事出嚟怪責我。」

至於有關夫婦二人的財政狀況，被告供稱其收入來源包括教職、港大宿舍舍監及物業收租，夫婦二人多年來亦有在港置業，全部物業均為二人聯名持有，而物業的按揭主要由租金支付，至於其他費用則由被告以薪水支付。

被告又指死者在投資方面非常有心得，而兩人的財政狀況透明度亦很高，死者完全知道被告的收入、物業租金、租約期限等。被告又提及他會按死者要求，將其強積金結餘貼在房門，「Tina（死者）叫我打印出嚟貼喺度，咁大家都知道到我退休有幾多錢囉。」被告亦會將物業按揭的資料貼在衣櫃側面。

被問及與死者的日常生活，被告供稱他於2018年4月時大病一場，在生病之前，星期一至五上班的日子，被告習慣在中午吃飯前先游水，因此向通常會於出發前相約死者一同前往運動中心，兩人分別游水及做運動後，便會一同往數碼港吃午飯。

至於周末，兩人通常會於早上一同往數碼港看電影，再前往超市購物，然後回家煮午飯。被告指死者於下午通常會相約朋友去做運動，被告亦會駕車陪同死者一同前往，並等候死者一同回家。

被告又指他每年至少會跟死者去一次旅行，辯方其後向陪審團展示多張兩人去旅行時的合照，兩人近年曾同遊布吉、北海道、馬爾代夫等地，從照片可見，兩人均笑容燦爛，表現恩愛。案件明續審。

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記者：楊詠渝