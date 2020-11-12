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【超市大搜查】抗氧化劑干擾荷爾蒙可致不育　嚴選不含類雌激素即食麵詳細名單

食用安全 18:59 2020/11/12

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

抗氧化劑E320、E321干擾荷爾蒙，可致不育。

即食麵可謂家家戶戶必備的糧食。惟市面部份即食麵含有的抗氧化劑E320（BHA）、E321（BHT），生物科技公司「水中銀」董事首席執行官杜偉樑曾指出，兩者屬於類雌激素，有機會引致不育。TOPick檢視超市逾160款即食麵，發現有10多款即食麵含有E320、E321，市民選購時也要多留意。

E320及E321或干擾荷爾蒙

杜偉樑早前接受TOPick訪問時指出，BHA及BHT均為類雌激素，屬於環境荷爾蒙（又稱內分泌干擾素）之一，有機會增加不育風險。這類內分泌干擾化學物（又稱環境荷爾蒙）的人工合成物，會干擾人體內分泌系統，更會自行模擬增加或減少體內的荷爾蒙（激素），影響身體調節功能。他續指， E321並不允許用於嬰兒食品中，羅馬尼亞、瑞典和澳洲等地亦禁止E321加入食物中。

香港營養會副會長、註冊營養師張智良早前接受TOPick訪問時指出，BHA、BHT可延長食物品質期及保持品質，不少加工食品都會使用這類抗氧化劑。有初步研究指出，BHA、BHT這類抗氧化劑有機會干擾體內的男性及女性荷爾蒙，亦被世界衞生組織確認為荷爾蒙干擾物。

不含類雌激素即食麵

TOPick檢視超市超市逾160款即食麵，發現有10多款含有E320、E321。以下為部份不含類雌激素即食麵：

１)日清的即食麵大部份均不含E320、E321

出前一丁不含E320、E321

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合味道不含E320、E321

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部份日清即食麵、米粉、烏冬不含E320、E321：

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2) 公仔麵的即食麵大部份均不含E320、E321

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3) 市面大部份常見韓式即食麵均不含E320、E321

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4) 市面常見的台灣即食麵、中式即食麵、印尼即食麵均不含E320、E321

  • 滿漢大餐 紅燒牛肉麵
  • 味味一品 原汁珍味牛肉麵
  • 壽桃牌 生麵皇 鮑魚清雞湯味粗碗麵
  • 壽桃牌 叻沙湯河
  • 營多 傳統印尼撈麵

勿忽略食物鈉含量糖分及脂肪

不過，註冊營養師張智良認為，根據現時的科學證據，市民不需刻意避開選購含有BHA及BHT的食物，而要增加食用新鮮食材的比例。若只留意BHA及BHT，或會忽略了加工食品的其他成分，包括鈉含量、糖分、脂肪含量，這些成分已被證實會增加致肥及患上心血管疾病等慢性疾病的風險。

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責任編輯：黃泳欣

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