下半年非法空運大麻增逾2倍　海關機場破44宗案市值逾4500萬元

▲ 海關發現有販毒集團將毒品藏於電腦、咖啡機及喇叭內。(黃傑偉攝)

海關加強打擊以空運方式入口大麻。 海關於今年7月至11月期間，偵破44宗涉及大麻的案件，檢獲380公斤大麻或含大麻成份產品， 市值超過4,500萬元，檢獲大麻數量及市值比上半年升逾兩倍， 升幅顯著。

海關發現今年以空運渠道入口大麻，主要來自北美洲， 當中65宗來自美國， 佔整體61％，29宗來自加拿大佔27％， 其他包括來自南非、丹麥及英國共13宗佔12％， 種類方面以重量計最多為大麻花，草本大麻及大麻精， 當中以大麻花最多，共檢獲274公斤佔54％， 販毒集團會以多重真空包裝，及將大麻置於各式物品內，以掩蓋大麻散發出氣味， 增加執法人員調查難度， 不法分子更會經大量郵件或快遞混集違禁品入囗， 關員會仔細及利用新科技器材調查， 包括人工智能電腦素描器及等， 更會利用緝毒犬調查， 不法分子會將毒品以「偷天換日」方式混於食品內再包裝， 包括咖啡粉麥片等等， 更會將喇叭或咖啡機等電子器材零件偷空，以「深藏不露」方式將毒品存放當中， 有偵破案件，販毒集團將防疫用品及地氈混入毒品， 關員透過X光機及經驗發現毒品。

海關今年於空運大麻案件中，共拘捕26人包括22男4女，年齡介乎15至73歲， 當中不乏年輕人， 情況令人擔憂，被捕人有7人年齡低於18歲， 當中最細被捕人只有15歲， 有1宗案件，1名中學生為了數百元報酬幫人接收毒品郵包被捕。 海關署理有組織罪案調查科高級監督李艷萍呼籲，年輕人要提高警覺，勿為一時貪念斷送前途。 海關提醒市民不要為一時貪念，或借出個人地址而墮法網， 市民於外地購物時亦須留意，產品有否含有違禁品成分。

▲ 海關署理有組織罪案調查科高級監督李艷萍(左)。(黃傑偉攝)

截至今年11月9日，海關於香港國際機場偵破107宗有關大麻案件， 檢獲超過500公斤大麻或含大麻成分產品， 市值超過6800萬元， 檢獲數量及市值比去年上升1.2倍， 海關提醒市民，雖然外地有部分地方，放寬大麻消遣及藥用限制， 令市民可於網上找到大麻產品， 但大麻在香港仍然屬於受管制藥物， 所以非法入口大麻或含大麻成分產品屬刑事罪行， 而販運危險藥物更屬嚴重罪行， 一經定罪最高可被判罰款500萬及終生監禁。

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記者：黃傑偉