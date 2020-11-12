下半年非法空運大麻增逾2倍 海關機場破44宗案市值逾4500萬元
海關加強打擊以空運方式入口大麻。 海關於今年7月至11月期間，偵破44宗涉及大麻的案件，檢獲380公斤大麻或含大麻成份產品， 市值超過4,500萬元，檢獲大麻數量及市值比上半年升逾兩倍， 升幅顯著。
海關發現今年以空運渠道入口大麻，主要來自北美洲， 當中65宗來自美國， 佔整體61％，29宗來自加拿大佔27％， 其他包括來自南非、丹麥及英國共13宗佔12％， 種類方面以重量計最多為大麻花，草本大麻及大麻精， 當中以大麻花最多，共檢獲274公斤佔54％， 販毒集團會以多重真空包裝，及將大麻置於各式物品內，以掩蓋大麻散發出氣味， 增加執法人員調查難度， 不法分子更會經大量郵件或快遞混集違禁品入囗， 關員會仔細及利用新科技器材調查， 包括人工智能電腦素描器及等， 更會利用緝毒犬調查， 不法分子會將毒品以「偷天換日」方式混於食品內再包裝， 包括咖啡粉麥片等等， 更會將喇叭或咖啡機等電子器材零件偷空，以「深藏不露」方式將毒品存放當中， 有偵破案件，販毒集團將防疫用品及地氈混入毒品， 關員透過X光機及經驗發現毒品。
海關今年於空運大麻案件中，共拘捕26人包括22男4女，年齡介乎15至73歲， 當中不乏年輕人， 情況令人擔憂，被捕人有7人年齡低於18歲， 當中最細被捕人只有15歲， 有1宗案件，1名中學生為了數百元報酬幫人接收毒品郵包被捕。 海關署理有組織罪案調查科高級監督李艷萍呼籲，年輕人要提高警覺，勿為一時貪念斷送前途。 海關提醒市民不要為一時貪念，或借出個人地址而墮法網， 市民於外地購物時亦須留意，產品有否含有違禁品成分。
截至今年11月9日，海關於香港國際機場偵破107宗有關大麻案件， 檢獲超過500公斤大麻或含大麻成分產品， 市值超過6800萬元， 檢獲數量及市值比去年上升1.2倍， 海關提醒市民，雖然外地有部分地方，放寬大麻消遣及藥用限制， 令市民可於網上找到大麻產品， 但大麻在香港仍然屬於受管制藥物， 所以非法入口大麻或含大麻成分產品屬刑事罪行， 而販運危險藥物更屬嚴重罪行， 一經定罪最高可被判罰款500萬及終生監禁。
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記者：黃傑偉